Barcellona-Real Madrid verso il rinvio

Per quanto riguarda il Real Madrid, i Blancos sono disposti a veder rinviare la gara, non a invertire andata e ritorno. Dal punto di vista del Barcellona, invece, c'è la ferma convinzione che il match si possa disputare regolarmente il 26 ottobre, senza dover trovare delle date alternative.

Secondo quanto riportato da Marca, la data più verosimile è rappresentata dal 18 dicembre , che non è quella richiesta dalla Liga , ma resta un'opzione migliore e che sarebbe approvata dal Governo. La decisione al momento è ancora nelle mani del Comitato della Competizione (cui la Liga ha inoltrato la richiesta di modifica), ma i club avranno tempo fino a lunedì per presentare le loro obiezioni e richieste.

La proposta di sostituire la partita d'andata con quella di ritorno (e viceversa), facendo disputare la prima sfida al Bernabeu rispetto al Camp Nou non sarebbe però accettata da entrambi i club, ecco perché la via più percorribile è rappresentata al momento dal rinvio del primo match, lasciandolo a Barcellona.

Troppo alto il rischio incidenti in Catalogna in una situazione elettrica a livello politico, meglio non alimentare la tensione facendo disputare una partita così sentita ed emblematica, da sempre, in grado di rappresentare la contrapposizione atavica tra lo spirito indipendentista catalano e il potere della "corona" spagnola, nonché del governo centrale.

RFEF e Liga sono d'accordo, il Clasico tra Barcellona e Real Madrid non può essere giocato al Camp Nou come da programma, il prossimo 26 ottobre.

