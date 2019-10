A seguito delle attuali tensioni in Catalogna, la Liga chiede che la prima gara si giochi al Bernabeu e non al Camp Nou.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 16/10/2019 15:43 | aggiornato 16/10/2019 15:49

L'appuntamento è per sabato 26 ottobre, una data che è stata cerchiata in rosso già al momento della nascita del calendario di Liga di questa stagione. Sarà infatti il giorno del Clasico, dell'eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid. Il problema è che a oggi ancora non si sa se si giocherà al Camp Nou o al Santiago Bernabeu.

O meglio, da calendario la sfida si dovrebbe giocare in casa del Barça, ma l'attualissimo clima di tensione della Catalogna - si tratterebbe infatti della prima partita casalinga del club blaugrana dopo la sentenza del Tribunale Supremo che ha portato alla condanna di 9 indipendentisti catalani - ha spinto la Liga a chiedere ufficialmente al Comitato delle Competizione della RFEF (la federcalcio spagnola) di invertire clamorosamente i campi.

L'idea porterebbe così disputare la partita d'andata di campionato a Madrid e spostare al ritorno la sfida a Barcellona. Adesso toccherà al Comitato decidere se e come accogliere la proposta, che ovviamente genererebbe non pochi problemi, sia a livello logistico che concettuale.

Barcellona-Real Madrid, Clasico a rischio

Barcellona-Real Madrid, bufera sul Clasico

La Liga è però convinta che sia la miglior soluzione da adottare per evitare degenerazioni della già di per sé accesissima rivalità tra la tifoseria del Barcellona, che come recita appunto il suo slogan è "mes que un club" e rappresenta l'anima dello spirito catalano, e quella del Real Madrid, storicamente identificata come quella della monarchia e quindi filo-governativa.

Per quanto riguarda i due club, al momento le Merengues avrebbero fatto sapere di essere contrari all'inversione di campo (in quanto sono già stati pianificati dei lavori al Santiago Bernabeu in quel periodo e per garantire la regolarità del campionato, anche in ottica degli altri club), ma di poter prendere in considerazione l'idea di un rinvio di Barcellona-Real Madrid.

Dal punto di vista della società catalana, invece, non è trapelato ancora alcun commento al riguardo, dal momento che la questione allo stato attuale riguarda esclusivamente Liga e Comitato delle Competizioni.