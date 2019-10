Messi: "Mi sentivo maltrattato e non volevo più giocare in Liga"

Messi, l'allenatore della Real Sociedad: "Non lo vorrei, non è umile"

Se aiuto con le faccende di casa? Sono sincero, non faccio nulla. Chiedo sempre una mano. Il mio rapporto col sonno? Il sonno è molto importante. Quando mi addormento potrebbe anche passarmi un camion sopra e non me ne accorgerei. Oltre al sono è importante anche l'alimentazione, dico sempre ai miei figli di mangiare bene

Ovviamente la Champions League è qualcosa di speciale e puntiamo sempre a vincerla, ma anche la Liga è importante ed è la competizione che ti permette di arrivare in forma in fondo alla Champions League. Qui puntiamo sempre a vincere tutto

Grazie a chi è presente oggi, in particolare alla mia famiglia. Grazie anche ai miei compagni, senza di loro non avrei potuto vincere neanche un premio. Questo riconoscimento è di tutta la squadra

L'ennesimo premio da mettere in bacheca. Lionel Messi ha ricevuto oggi la sesta Scarpa d'Oro della sua carriera grazie al titolo di capocannoniere conquistato nella passata stagione, chiusa con ben 36 gol (72 punti) segnati in Liga.

