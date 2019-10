Il terzino brasiliano attacca duramente la città in cui ha vissuto negli ultimi anni.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 13:38 | aggiornato 16/10/2019 13:43

Dani Alves non ha un bel ricordo di Parigi, tutt'altro. Il terzino brasiliano, attualmente in forza al San Paolo, ha vissuto all'ombra della Torre Eiffel per due anni durante la sua avventura al PSG. Ai microfoni di GQ è tornato a parlare proprio dell'esperienza francese:

Parigi mi ricorda un po' San Paolo, ma a Parigi - ha esordito il 36enne - sono dei fottuti razzisti. Sul serio, a me non hanno mai fatto nulla altrimenti li avrei mandati a quel paese, ma l'ho visto succedere con i miei amici

Anche a Siviglia e Barcellona Dani Alves è stato vittima di episodi razzisti:

Devi prenderla con la giusta dose di umorismo. Le cose non cambieranno facilmente, ma se non gli dai importanza, questa gente non raggiungerà il suo obiettivo.

Sulla differenza tra la Spagna e la Francia: