Il presidente Ceferin commenta i fatti di Bulgaria-Inghilterra: "Sono comportamenti inaccettabili di chi crede che lo stadio sia il luogo giusto per sfogarsi".

di Daniele Minuti - 15/10/2019 17:22 | aggiornato 15/10/2019 17:27

Gli ignobili episodi di razzismo a cui il mondo del calcio ha assistito durante Bulgaria-Inghilterra suonano come l'ennesimo campanello di allarme per lo sport e per l'UEFA che ancora una volta deve esporsi e commentare accaduti degradanti.

UEFA President Aleksander Čeferin underlines the commitment of European football’s governing body to tackle racism... — UEFA (@UEFA) October 15, 2019

Quanto accaduto nello stadio di Sofia ha fatto discutere in tutto il mondo e oggi è arrivato la tanta attesa risposta da parte della Federcalcio europea con le parole del presidente UEFA, Alkesander Ceferin.