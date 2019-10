Il giocatore era stato allontanato dal club tedesco dopo il messaggio di vicinanza alle truppe turche: ora potrà prepararsi rientrando in patria.

di Daniele Minuti - 15/10/2019 14:46 | aggiornato 15/10/2019 14:51

Quanto sta accadendo in questi giorni in Siria con l'attacco delle truppe turche su ordine di Erdogan sta avendo un forte eco persino nel mondo del calcio, in particolare con club (come l'Istanbul Basaksehir) e i giocatori che stanno mostrando la loro vicinanza all'esercito.

A fare molto rumore, oltre alla presa di posizione di tantissimi giocatori di rilievo della Nazionale (come Under, Demiral e Calhanoglu), è stato anche il caso di Cenk Sahin che ha mandato un messaggio sui suoi account social in cui supportava le azioni militari intraprese nella scorsa settimana.

Per tutta risposta il suo club, il St.Pauli, ha annunciato ieri di aver scelto di separare la sua strada da quella del giocatore turco che non farà più parte della squadra perché i suoi valori sono incompatibili con quelli della società. Ma Sahin sembra aver già trovato la sua nuova destinazione.

Sahin ha già trovato squadra dopo l'esclusione dal St.Pauli

St.Pauli, Sahin si allenerà con l'Istanbul Basaksehir

Ad annunciarlo è stato proprio il Basaksehir con un comunicato ufficiale accompagnato da una foto dell'ormai ex giocatore del St.Pauli abbracciato dal presidente della società turca, Goksel Gumusdag.

La porta del Basaksehir è sempre aperta per Sahin, potrà allenarsi con noi e se vorrà passare nella nostra squadra a gennaio. Sono fiero che abbia condiviso la volontà di tornare in Turchia.

Lo stesso Sahin ha ringraziato quello che, a gennaio, diventerà il suo nuovo presidente: