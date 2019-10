Guardiola: "Foden unico incedibile. Non parte nemmeno per 500 milioni"

Sostenevo e ammiravo il Guardiola giocatore - ha scritto su Twitter Arrimadas - e allenatore però devo condannare le sue menzogne come "politico". Credo sia stato molto coraggioso nel calunniare la Spagna, però non ha detto neanche una parola sul Qatar, dove si arricchiva

Alta tensione in Spagna. Tutto nasce da Pep Guardiola e dal suo video, pubblicato sulla piattaforma indipendentista "Tsunami Democratic", in cui si scaglia contro il Tribunale Supremo di Madrid per le condanne tra i 9 e i 13 anni di reclusione inflitte a 12 dirigenti politici accusati di aver preso parte due anni fa a eventi pro indipendenza.

