Le parole del commissario tecnico dell'Ucraina dopo la qualificazioni a Euro 2020.

di Redazione Fox Sports - 15/10/2019 21:04 | aggiornato 15/10/2019 21:08

L'Ucraina ha strappato il pass per Euro 2020. Gran parte del merito di questo traguardo è del commissario tecnico Andriy Shevchenko, che ha ottenuto 6 vittorie in 7 partite. Proprio Shevchenko, che nel suo staff tutto italiano ha Mauro Tassotti come vice e Andrea Maldera come tattico, si è confessato a Sky Sport:

Abbiamo fatto un cammino incredibile, si è creata un'atmosfera fantastica intorno a questa squadra e sono felicissimo. La squadra ha ottenuto un traguardo importante, ma ero molto fiducioso. Abbiamo battuto una grande squadra come il Portogallo e uno dei calciatori migliori di tutti i tempi come Cristiano Ronaldo. I ragazzi sono stati bravissimi e non mi aspettavo una partita così

Sull'Italia:

Sicuramente sì, abbiamo giocato contro di loro in amichevole. Hanno tanti talenti, un allenatore che sta facendo un grande lavoro: faccio i complimenti a Mancini, ha cambiato la faccia dell'Italia

Sulle voci che lo hanno accostato al Milan: