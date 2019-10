A Bogliasco parla il neo allenatore blucerchiato: "Non sono venuto per far crescere i giovani o ridare smalto agli anziani, mi interessa solo di giocatori pronti a tutto per la causa. Fabio è il nostro punto di riferimento".

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 15/10/2019 12:47 | aggiornato 15/10/2019 12:52

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il mister testaccino succede come nella scorsa stagione a Eusebio Di Francesco, esonerato dopo il deludente inizio di stagione della squadra blucerchiata, fatto di una sola vittoria e sei sconfitte nelle prime sette giornate.

Il nuovo tecnico ha firmato un contratto da un milione a stagione fino al 2021, con un bonus in caso di salvezza. Esordirà contro la sua Roma proprio nel giorno del suo sessantottesimo compleanno, il 20 ottobre alle ore 15.

Lo staff di Ranieri sarà composto dallo storico vice Paolo Benetti, il collaboratore tecnico Carlo Cornacchia e i preparatori atletici Paolo Bertelli e Carlo Spignoli. Con loro, tre membri già presenti nello staff del precedente mister: l'assistente ed ex bandiera della Sampdoria Angelo Palombo, il preparatore Massimo Catalano e il video analyst Sergio Spalla. Resta da capire chi allenerà i portieri, anche se non è da escludere un ritorno di Fabrizio Lorieri, in blucerchiato fino all'esonero di Di Francesco ma ancora sotto contratto con la Samp.

Claudio Ranieri torna ad allenare dopo l'esperienza con la Roma della scorsa stagione

Sampdoria, la conferenza di presentazione di Claudio Ranieri

In attesa dell'allenamento pomeridiano, dove conoscerà i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali, il primo giorno di Claudio Ranieri alla Sampdoria si apre con la conferenza stampa di presentazione all'interno del centro sportivo di Bogliasco.

Innanzitutto devo ringraziare il presidente Ferrero per essere qui. Io sono tifoso della Roma ma la Sampdoria mi è sempre stata simpatica. Confronto tra la favola della Samp del '91 e quella del Leicester? Nelle favole c'è sempre un gran lavoro dietro, io voglio giocatori che diano il massimo. Siamo ultimi ma questo non è il valore reale della rosa.

L'esordio contro la Roma nel giorno del suo compleanno:

Sono scherzi bellissimi perché mi permettono di ricominciare ad allenare. In campo non ci stanno amori, vinca il migliore. Sarò ben felice di rappresentare i colori blucerchiati.

In che modo Ranieri pensa di svegliare la Samp?

Quando una squadra è ultima perde l'autostima. Io voglio dare grinta, i miei giocatori non devono arrendersi. Possono perdere se sono meno bravi, ma nella determinazione non ci può battere nessuno.

Domanda sul sistema tattico che il nuovo allenatore utilizzerà:

Io sceglierò undici persone che hanno voglia di lottare. Il carattere non si può insegnare: io sono abituato a dare tutto per la causa, e se un calciatore ha quest'attitudine per l'80% io posso aiutarlo a dare il massimo. Il modulo è figlio delle risposte che i calciatori mi daranno in campo.

Capitolo Quagliarella, fermo al gol con il Sassuolo dopo le 26 reti della stagione passata:

Quagliarella deve essere un punto di riferimento positivo, è il simbolo della Sampdoria. Quest'anno ha iniziato in sordina ma è importante che faccia vedere la sua voglia di lottare. I gol arriveranno.

Un pensiero anche per Di Francesco, a cui Ranieri subentra per la seconda volta consecutiva:

Spero che Eusebio non mi odi, lo stimo tantissimo e gli auguro di trovare al più presto una squadra perché lo merita.

L'obiettivo sarà salvare la Sampdoria:

Io non sono venuto per far crescere i giovani o ridare smalto agli anziani. Sono qui per salvare la Samp e mi interessa solo di giocatori pronti a tutto per la causa. È importante anche che i tifosi ci stiano vicino, come hanno fatto in queste prime sette giornate.

Un confronto anche tra la Samp e un altro club inglese allenato da Ranieri, il Fulham:

Il Fulham era una neopromossa zeppa di calciatori che non avevano mai giocato in Premier League. Il figlio del presidente si basava tanto sulle statistiche per acquistare i giocatori, ma gli algoritmi non sono tutto. Qui alla Sampdoria la situazione è ben diversa. L'etichetta di aggiustatore non mi dispiace, ce l'ho dai tempi del Chelsea.

Si passa alla tipologia degli allenamenti:

Ho già parlato con Angelo Palombo, durante questa settimana andremo nello specifico. La condizione dei campi? Li ho visti da fuori, mi sembrano bellissimi nonostante la pioggia. Gli infortuni dipendono anche dal fisico dei calciatori, non solo dalla struttura.

La questione societaria non dovrà influire come nell'esperienza di Di Francesco:

Io penso a salvare la squadra, se il presidente della Samp sarà Ferrero o un altro non mi interessa. Io sono responsabile di quello che accade in campo.

Finale sullo Scudetto 2009-10 che proprio la Sampdoria tolse alla Roma di Ranieri:

Quell'episodio ormai è acqua passata. Tutti si ricordano di Roma-Samp ma in quella stagione, con il Livorno poi retrocesso, facemmo solo un punto sui sei disponibili.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Ferrero: