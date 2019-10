Una risposta ironica e intelligente per emarginare chi continua a trattare il razzismo come un fatto marginale. Seguita da un commento altrettanto divertente arrivato dall'account ufficiale della Carrarese che con lo stesso tifoso aveva già avuto a che fare.

Un (presunto) tifoso pescarese ha infatti criticato l'account del Pescara per la vicinanza mostrata alle vittime di razzismo minacciando di non sostenere più la squadra. La risposta della società biancoazzurra è stata da manuale.

Purtroppo Internet è e rimane un mondo in cui si trova sempre qualcuno pronto a criticare e anche in questo caso è successo. Ma l'ultima parola l'ha avuta ancora una volta il Pescara , con una risposta ironica che ha chiuso la questione.

Gli orrendi cori rivolti ai giocatori di colore della Nazionale britannica hanno indignato anche l'account del club abruzzese. Ha ha commentato la notizia di quanto successo ieri sera a Sofia con un tweet in cui ribadisce il no a qualsiasi tipo di discriminazione.

