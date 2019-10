Ondata di indignazione per gli episodi durante la partita contro l'Inghilterra, il primo ministro attacca il numero uno della Federazione che lascia l'incarico.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 15/10/2019 14:16 | aggiornato 15/10/2019 15:18

Quella di Bulgaria-Inghilterra è stata già definita dalla stampa britannica una delle serate più vergognose della storia del calcio, per via dei disgustosi episodi con protagonisti i tifosi locali che hanno bersagliato i giocatori inglesi di colore con cori e ululati razzisti, esibendosi anche in saluti romani.

La partita è stata sospesa e l'UEFA prenderà sicuramente posizione nei confronti della Bulgaria (che purtroppo è recidiva in questi comportamenti) ma intanto le reazioni sugli accaduti di Sofia non tardano ad arrivare.

Se da Oltremanica lo sconcerto è unanime con i dirigenti della Football Association che tuonano per la vergognosa serata dello stadio Vasil Levski, oggi sono arrivate le prime posizioni da parte delle alte sfere politiche bulgare. Che hanno chiesto e ottenuto a gran voce una soluzione drastica.

Bulgaria-Inghilterra è stata sospesa per episodi di razzismo

Bulgaria, dopo gli episodi di razzismo il presidente della Federcalcio si dimette

A parlare è stato il primo ministro Borissov che ai microfoni della BBC come primo commento alla vergogna di Bulgaria-Inghilterra ha chiesto ufficialmente le dimissioni del massimo dirigente della Federcalcio ritenuto primo responsabile.

Il nostro governo aveva permesso dei grandi passi avanti per il nostro calcio in questi anni ma dopo questi episodi e le sanzioni avute per razzismo a giugno interromperemo ogni relazione della Federcalcio finché il presidente Mihaylov non si dimetterà.

Parole comprensibilmente durissime quelle del primo ministro bulgaro che vengono subito ascoltate: è arrivata infatti la comunicazione ufficiale delle dimissioni di Mihaylov dopo quanto successo a Sofia. Comportamenti e condanne che cozzano con il tentativo del commissario tecnico Balakov, intento nel post partita a minimizzare quanto successo sugli spalti.