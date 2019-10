Importantissima vittoria nel Gruppo D per la Svizzera di Vladimir Petkovic, che supera 2-0 l'Irlanda e torna in piena corsa qualificazione. Da segnalare il rigore sbagliato dal milanista Ricardo Rodriguez. Ma torniamo nel Gruppo J, quello dell'Italia, dove la Bosnia di Pjanic perde 2-1 contro la Grecia e vede ora gli Europei allontanarsi. Di seguito il resoconto della serata.

L'attenzione era tutta per il match del Gruppo F, giocato alla Friends Arena di Stoccolma, tra la Svezia e la Spagna terminato 1-1. Alla rete di Berg al 50' ha risposto Rodrigo in pieno recupero. E così le Furie Rosse, dopo l'1-1 contro la Norvegia, frenano ancora ma ottengono la qualificazione.

Oltre a Liechtenstein-Italia, gara che ha visto gli Azzurri imporsi per 5-0 (reti di Bernardeschi, Romagnoli, El Shaarawy e doppietta di Belotti) in quel di Vaduz, erano altre otto le partite delle qualificazioni a Euro 2020 in programma oggi.

