Le parole del ct azzurro prima della sfida contro il Liechtenstein.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/10/2019 12:27 | aggiornato 15/10/2019 12:30

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Grecia che è valsa il pass per Euro 2020, l'Italia s'appresta ad affrontare il Liechtenstein nella gara valida per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Prima della sfida in programma stasera alle 20.45 al Rheinpark Stadion, ha parlato in conferenza stampa il ct Roberto Mancini che ha presentato così il match:

Mi piacerebbe terminare in testa il girone, arrivare a quota 30 punti e dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento. Vorrei sperimentare qualche giovane per il post Europeo. Quest’ultimo sarà diverso rispetto a quanto abbiamo dovuto affrontare fino ad oggi, ci saranno ovviamente più difficoltà

Se dovesse vincere anche stasera, Mancini collezionerebbe nove vittorie di fila eguagliando Pozzo:

Manca ancora una partita e poi due Mondiali, lui è un mito, stiamo parlando del niente

Infine sulla formazione: