Gli azzurri a Vaduz in cerca della nona vittoria consecutiva.

di Redazione Fox Sports - 15/10/2019 12:26 | aggiornato 15/10/2019 12:31

Dopo aver centrato la qualificazione a Euro 2020 con la vittoria sulla Grecia, gli azzurri cercano la nona vittoria consecutiva in Liechtenstein-Italia. La gara si gioca questa sera martedì 15 ottobre alle 20.45 al Rheinpark di Vaduz. Il ct Mancini non ammette scivoloni dopo aver centrato la qualificazione ai prossimi Europei, e vuole una vittoria per eguagliare il record di successi consecutivi di Antonio Pozzo: sono nove, infatti, le gare vinte di fila dell'ex ct due volte campione del mondo.

Liechtenstein-Italia: probabili formazioni

Getty Images Zaniolo dovrebbe partire titolare contro il Liechtenstein

Mancini dovrebbe proporre un corposo turnover in vista della gara contro il Liechtstein, dando più spazio a chi ha disputato meno gare in nazionale. Complici le assenze di Chiesa e D'Ambrosio, ko contro la Grecia sabato sera, dovrebbero vedersi in campo Di Lorenzo, Bernardeschi e Grifo. Sirigu in porta mentre i due giallorossi Zaniolo e Cristante dovrebbero agire insieme a Verratti in mezzo al campo. Kolvidsson potrebbe proporre un 5-3-2 con Frick e Salanovic in avanti. Ecco le probabili formazioni di Liechtenstein-Italia:

LIECHTENSTEIN (5-3-2): Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel, Meier; Buchel, Hasler, Sele; Frick, Salanovic. CT: Kolvidsson.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. CT: Mancini.

Liechtenstein-Italia: dove vederla in TV e streaming

Liechtestein-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai su Rai 1. Sarà quindi possibile vedere la partita in chiaro a partire dalle 20.40. Per vedere Liechtenstein-Italia in streaming gratis sarà possibile collegarsi a RaiPlay, il servizio di streaming di Rai, ed effettuare l'accesso inserendo le proprie credenziali.

Il calendario dell'Italia verso Euro 2020

Sono due le gare che attendono l'Italia dopo l'appuntamento col Liechtenstein. Gli azzurri saranno impegnati il 15 novembre alle 20.45 in casa della Bosnia Erzegovina. Successivamente, Mancini e i suoi giocheranno in casa contro l'Armenia, il 18 novembre alle 20.45. Ecco il calendario dell'Italia: