Gli esami hanno confermato il problema alla caviglia per il cileno: mercoledì si deciderà se optare per l'operazione chirurgica.

di Daniele Minuti - 15/10/2019 15:06 | aggiornato 15/10/2019 15:11

Purtroppo per l'Inter e per Antonio Conte, l'infortunio alla caviglia sinistra subito da Alexis Sanchez nell'amichevole giocata in questo fine settimana con la maglia del Cile contro la Colombia è decisamente serio.

Dopo i primi esami fatti dallo staff medico della sua Nazionale, l'ex giocatore del Manchester United è rientrato in Italia dove si è sottoposto a ulteriori controlli strumentali. E con un comunicato, l'Inter ha svelato il problema.

Le visite hanno evidenziato una lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra. Mercoledì ci sarà un nuovo consulto a Barcellona per decidere se intervenire chirurgicamente.

Come detto dal commissario tecnico Rueda, sta alla società nerazzurra e al giocatore decidere come intervenire. E se la scelta sarà quella dell'operazione, Sanchez potrebbe anche fermarsi per 3 mesi. Una pessima notizia per Antonio Conte e l'Inter, che ha avuto poco a disposizione il Nino Maravilla in questi mesi.