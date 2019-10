Trecentosessantacinque giorni dopo il grande favorito gioca nell'Atletico Madrid e risponde al nome di Joao Felix, passato in estate dal Benfica ai Colchoneros per 120 milioni di euro. Nella lista sono presenti anche tre italiani: Gigio Donnarumma, Nicolò Zaniolo e Moise Kean. La cerimonia di premiazione avverrà all'OGR di Torino lunedì 16 dicembre.

Sono rimasti in venti. Sono i candidati al Golden Boy 2019, il premio di Tuttosport - giunto alla 17esima edizione - che incorona il miglior giocatore Under 21 della stagione. Un anno fa ad aggiudicarselo fu il difensore olandese classe 1999 Matthijs De Ligt, che allora giocava all'Ajaxe e oggi veste invece la maglia della Juventus.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK