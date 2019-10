Il classe 1987 (32 anni) avrà quindi la possibilità di convincere Calleja e ottenere un contratto con il Sottomarino giallo. Rossi ha già vestito la maglia gialla degli spagnoli dal 2007 al 2013 segnando ben 82 gol (54 in Liga, 7 in Coppa del Re, 5 in Champions League e 16 in Europa League). Oltre a quella del Villarreal, ha indossato anche le casacche di Manchester United, Newcastle, Parma, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa.

È svincolato da più di un anno, Giuseppe Rossi. Da quando il Genoa ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Da quel momento Pepito non ha più trovato una squadra che volesse puntare su di lui. Nelle ultime ore però qualcosa si è mosso. A farsi avanti è stato infatti il suo Villarreal, club di cui è il miglior marcatore della storia.

