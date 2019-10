Undici anni fa il caso Mascio, baby fenomeno della Cisco Roma mai apparso nella realtà. Con un precedente illustre: il portoghese Tó Madeira.

di Paolo Gaetano Franzino - 15/10/2019 17:01 | aggiornato 15/10/2019 17:05

È notizia delle ultime ore l'annuncio relativo alla data d'uscita di Football Manager 2020, che sarà venduto ufficialmente a partire dal prossimo 19 novembre. Da quel giorno saranno disponibili anche le versioni Touch e Mobile, mentre per quella relativa a Google Stadia bisognerà aspettare ancora un po'.

Il più famoso gioco di calcio manageriale torna col suo solito accuratissimo database, merito dei tanti collaboratori che si occupano di raccogliere i dati sui giocatori reali. Negli ultimi anni Football Manager è diventato un must praticamente per tutti, anche per gli stessi calciatori: Antoine Griezmann, ad esempio, è solito pubblicare screenshot dalla sua carriera di allenatore dell'Arsenal. Il gioco si è ormai mescolato con la realtà. FM ha spesso anticipato la consacrazione di giovani talenti; inoltre qualche videogiocatore è addirittura riuscito ad approdare in squadre professionistiche, vedi il caso di Matt Neil, entrato a sedici anni nello staff di Sports Interactive e divenuto match analyst e responsabile scouting del Plymouth.

In generale, la storia dei videogiochi calcistici è zeppa di curiosità più o meno affascinanti. Due anni fa balzò agli onori delle cronache la storia di Tommy Käßemodel, presente in FIFA 18 nonostante fosse il magazziniere dell'Erzgebirge e non propriamente un giocatore attivo nella rosa del club tedesco. Le vicende raccontate nelle prossime righe presentano invece calciatori mai esistiti e tuttavia presenti anche nel precisissimo database di Football Manager.

Antoine Griezmann, giocatore incallito di Football Manager

Football Manager, i migliori calciatori... mai esistiti

L'edizione 2009 di Football Manager è la prima con la simulazione delle partite in 3D: la qualità della grafica non è così alta ma l'innovazione è di quelle importanti. Con l'uscita del gioco parte la consueta caccia ai wonderkids: Marcelo, Bale, Di Maria, Kroos e Aguero sono solo alcuni dei teenager con un altissimo potenziale, tra i quali spicca anche lo sconosciuto Mascio.

Nome completo: Claudio Ribeiro Sousa Masciotta. Squadra d'appartenenza: Cisco Roma, club della capitale conosciuto anche con le denominazioni di Lodigiani e Atletico Roma che sfiorò la Serie B nel 2011 prima del fallimento. Mascio è un trequartista 17enne italo-brasiliano con un passato nel settore giovanile della Lazio, i valori non sono niente male: ha 19 (il massimo è 20) in rigori e punizioni, 18 in fantasia e 17 in elevazione. Il fatto che sia acquistabile per 30.000 euro lo rende praticamente perfetto, infatti i forum iniziano a scatenarsi. Le prime recensioni positive arrivano già pochi giorni dopo l'uscita del gioco, un mese più tardi sul forum ufficiale di Sports Interactive gli vengono dedicati ben due topic. C'è però qualcosa che sfugge ai videogiocatori, e il titolo del secondo topic – “Mascio: real player?” – è la conferma che la community sta per scoprire il grande inganno.

Chi trova un talento a Football Manager se ne innamora anche nella realtà. Per questo, dopo aver acquistato Mascio, in molti si precipitano a cercare info sul suo rendimento. Il problema è che il baby fenomeno non figura nemmeno sul sito ufficiale della Cisco Roma. E dalla stessa società, subissata di mail e chiamate, fanno sapere di non aver mai sentito il nome di questo giocatore. Il mistero si infittisce, come Mascio, anche altri calciatori della Cisco non esistono nel mondo reale: Alessandro Maria Cascio e Giuseppe Ricciolino su tutti, ma anche i meno talentuosi Silent e Rondinella.

Perché mai qualcuno avrebbe volutamente inserito dei giocatori fake all'interno di Football Manager? La leggenda vuole che alla base di tutto ci fosse un certo Francesco Sale da Taranto, intenzionato a vendicarsi di Alberto“Panoz” Scotta, il responsabile del database italiano di FM. Scontento per non aver visto nell'edizione 2001-02 i dati sulla Cisco da lui raccolti, sette anni dopo Sale avrebbe scovato un bug nel database, legato ai caratteri usati nei nomi, grazie al quale era stato possibile creare questi calciatori dall'altissimo potenziale.

Nonostante la poca attendibilità e le diverse incongruenze del racconto, c'è chi inizialmente considerò vera questa spiegazione. Anche perché Sports Interactive non diede mai una risposta ufficiale, con i vari Mascio, Cascio e Ricciolino che vennero silenziosamente rimossi dal gioco attraverso la patch 9.3. Il web però continuò a sognare, e di Mascio venne addirittura creato il volto da inserire grazie ai facepack amatoriali.

Lo scorso anno è stato proprio Panoz a far luce sulla vicenda, rispondendo a una domanda di GameReligion.it. Dichiarazioni ribadite anche in un'intervista esclusiva rilasciata di recente a Fox Sports:

Il ricercatore della Cisco mi inviò il file con Mascio all'interno, senza nessun valore inserito. Io rinviai il file con i valori inseriti e lui assegnò questo -10 a Mascio, il potenziale più alto che si potesse dare a un giocatore senza mettere la Current Ability. Siccome questo valore era assente per Mascio, io non riuscì a trovarlo e quindi ad accorgermi dell'errore. In questo modo il sistema generava un valore altissimo per la Current Ability e Mascio diventava uno dei giocatori più forti: la stessa cosa succedeva per altri 2-3 profili (Cascio e Ricciolino, ndr). Da quel momento ho inserito una verifica nel database affinché venisse segnalata un'ampia differenza tra i valori iniziali e potenziali.

Mascio, Cascio e Ricciolino non furono impiegati nemmeno nell'amichevole contro la Roma del gennaio 2010. Stando alle statistiche di Football Manager, avrebbero chiaramente evitato lo 0-3 finale

Prima di Mascio: il portoghese Tó Madeira

Come scrisse un membro del forum di Sports Interactive, Mascio non fu altro che il Tó Madeira di Football Manager 2009. Il predecessore del calciatore della Cisco Roma comparve in Championship Manager 01-02 nelle file del CD Gouveia, piccolo club portoghese, facendosi subito notare per la sua crescita irreale. Anche in questo caso i videogiocatori si accorsero ben presto di come il giovane attaccante non esistesse nella realtà, con il suo profilo che venne successivamente rimosso dal database.

A differenza di Mascio, il motivo della presenza di Tó Madeira in CM è ben noto. Il researcher Antonio Lopez, cresciuto nelle giovanili del Gouveia, personificò infatti le sue fantasie bambinesche riuscendo a convincere gli sviluppatori del gioco del grande talento del suo pupillo. E sfruttando un'epoca ancora priva della potenza attuale del web (oggi sarebbe impossibile ripetere una storia simile). A quanto sembra, inoltre, Madeira non era altro che il luogo di villeggiatura di Antonio Lopez: per puro caso, la stessa isola che diede i natali all'ancora semisconosciuto Cristiano Ronaldo, il quale solamente un anno dopo avrebbe fatto il suo esordio in prima squadra.

Per quanto romantiche siano le storie di Mascio e Madeira, ai giocatori di Football Manager piace considerare i due semplicemente come calciatori che nella realtà non hanno rispettato le attese, alla pari di Freddy Adu, Maxim Tsigalko, Nicolas Millan, Zola Moukoko e Cherno Samba. Più volte i due sono stati inseriti tra i calciatori cult di FM e addirittura, il 9 febbraio del 2018, il sito SportBible.com ha simpaticamente deciso di celebrare in un articolo il 39° compleanno di Madeira.