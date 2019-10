I ko di Sanchez, Zapata e D'Ambrosio riportano in voga l'interrogativo: ci pensa una polizza assicurativa che copre il rischio di infortunio durante le gare con le squadre nazionali.

di Luca Guerra - 15/10/2019 13:00 | aggiornato 15/10/2019 13:05

Alexis Sanchez, Duvan Zapata, Danilo D'Ambrosio. Tre infortuni, tre diversi protagonisti, divisi da migliaia di chilometri sui rispettivi campi di gioco e uniti dalla militanza in Serie A e dai colori sociali: il nerazzurro dell'Inter nel caso dell'attaccante cileno e del difensore dell'Italia di Roberto Mancini, quello dell'Atalanta per il centravanti colombiano. Purtroppo per loro, ad accomunarli è stato anche un destino complesso, che li ha visti andare ko nelle sfide internazionali giocate con le rispettive nazionali.

Procediamo con ordine: Zapata ha lasciato la partita della sua Colombia contro il Cile al 23' del primo tempo, toccandosi la gamba destra nella zona dell'adduttore. Resterà fuori tre settimane. Peggiore sembra invece il responso dell'amichevole di Alicante per Sanchez, uscito a tre minuti dalla fine per un colpo alla caviglia sinistra. In caso di intervento, rischia uno stop di almeno due mesi. Si profila un'assenza di un mese, invece, per D’Ambrosio: frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro per il terzino contro la Grecia. In Colombia-Cile è andato ko dopo 20 minuti anche il centrocampista del Bologna Gary Medel, rientrato in Italia per un infortunio muscolare alla coscia destra. Non sorride neppure il Sassuolo, preoccupato dalle condizioni di Vlad Chiriches (adduttore) nella gara vinta dalla Romania sulle Isole Faroe.

Ma chi paga per tutti questi infortuni? Sul piano tecnico tocca alle squadre di club, costrette a fare a meno dei loro titolari in alcune partite di campionato e coppa. Dal punto di vista economico, invece, tocca alla FIFA, in base a quello che è conosciuto come FIFA Club Protection Program. Si tratta - come spiega un'indagine del portale specializzato calcioefinanza.it - di una polizza assicurativa che copre gli atleti per il periodo che trascorrono in allenamento e in partita con le nazionali e garantisce un risarcimento ai club per le perdite subite durante il periodo di inattività di un giocatore infortunato.

FIFA Club Protection Program: risarcimenti fino a 7 milioni e mezzo di euro per infortunio

Il programma - entrato in vigore per la prima volta negli Europei 2012 giocati in Polonia e Ucraina e successivamente, con l'approvazione della FIFA, esteso anche alle nazioni al di fuori dell'Europa - è esteso a tutti i giocatori professionisti, che i club hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle loro nazionali. L'arco temporale coperto dal FIFA Club Protection Program è quello riguardante l'intero periodo in cui i tesserati sono impegnati con la selezione nazionale: allenamenti, stage, viaggi e ovviamente partite ufficiali.

Il risarcimento calcolato nei confronti del club è proporzionato al periodo di indisponibilità che il giocatore dovrà osservare per gli infortuni rimediati con la propria nazionale. Le lesioni coperte dal FIFA Club Protection Program non riguardano però le assenze per malattia (influenza o virus) e - curioso - includono infortuni che provocano una disabilitazione totale temporanea (TTD), ma non permanente. Il tetto massimo dell’assicurazione è fissato a 7,5 milioni di euro per giocatore, è pagabile entro 365 giorni, solamente dopo i primi 28 giorni di infortunio, che non sono coperti, e riguarda soltanto lo stipendio fisso previsto nel contratto. Tutti i bonus e i premi sono esclusi. I ko sono meno amari, almeno per i club, ma non infortunarsi resta la medicina migliore.