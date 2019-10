L'ex romanista non gioca da settembre, società e tifosi spazientiti. Decisive le elezioni di fine anno: senza la conferma di Angelici, salta anche Burdisso.

di Andrea Bracco - 15/10/2019 11:32 | aggiornato 15/10/2019 11:37

Doveva essere il matrimonio del secolo, la fusione tra un gladiatore del calcio contemporaneo e una delle squadre più mistiche del mondo. Doveva, appunto, ma così non sarà: entro poche settimane le strade tra Daniele De Rossi e il Club Atletico Boca Juniors dovrebbero definitivamente dividersi. L'ex centrocampista della Roma, arrivato a Buenos Aires solo due mesi fa, era stato accolto trionfalmente da centinaia di tifosi xeneizes che avevano invaso l'aeroporto della capitale per dargli il benvenuto. Le attese sono però state tradite fin dal principio: il giocatore si è portato dietro alcune di quelle magagne fisiche croniche che avevano obbligato i giallorossi a lasciarlo libero, senza nemmeno lontanamente prendere in considerazione l'opzione per il rinnovo richiesto dallo stesso De Rossi.

Che, adesso, probabilmente dovrà dire definitivamente basta: con la maglia del Boca, l'ex leader della Roma ha messo insieme solo 5 presenze e segnato 1 gol, davvero troppo poco per chi aveva sorvolato l'oceano promettendo di far rimangiare le cattiverie dette e scritte sul suo conto in Italia. Secondo La Nacion, uno dei quotidiani più influenti d'Argentina, l'ennesima ricaduta avrebbe fatto infuriare la dirigenza, sempre più spazientita dal fatto di aver puntato probabilmente su un profilo ormai a fine corsa. A pagarla per tutti, oltre a De Rossi, potrebbe addirittura esserci anche Nicolas Burdisso, direttore sportivo della società e primo sponsor del suo ex compagno di squadra.

La situazione è delicata, ma basta sfogliare uno dei tanti forum di tifosi del Boca Juniors per capire che l'operazione De Rossi è stata un mezzo fallimento. Scorrendo i social i termini più ricorrenti sono "vecchio" e "rotto", parole forti che testimoniano la rapida discesa di colui che, anni fa, veniva considerato come uno dei centrocampisti più forti del mondo. Secondo i media argentini, le sue condizioni fisiche hanno fatto sì che il grande entusiasmo generato dal suo arrivo ci abbia messo pochissimo a smorzarsi, trasformandosi in vera e propria frustrazione per la consapevolezza di aver perfezionato un affare utile solo a livello di immagine.

Daniele De Rossi in una delle sue poche apparizioni ufficiali con la maglia del Boca Juniors: l'ex centrocampista della Roma, nonostante l'entusiasmo iniziale, lascerà l'Argentina a dicembre a causa dei troppi infortuni

Tra pochi giorni si giocherà il Superclasico di ritorno contro il River Plate, partita valida per il ritorno di una semifinale di Copa Libertadores dalla quale il Boca Juniors ha già un piede fuori. Il 2-0 dell'andata brucia e costringe gli Xeneizes a fare un miracolo per soverchiare il pronostico: De Rossi era stato acquistato in previsione di appuntamenti come questo, perché in passato il Boca aveva palesato carenze proprio dal punto di vista carismatico. Il primo a esserne dispiaciuto - puntualizza La Nacion - è il giocatore stesso, consapevole di non aver potuto dare il massimo nonostante l'inizio incoraggiante, corredato da 4 presenze nelle prime 5 partite.

Poi il contaminuti si è inchiodato a 336 e da lì non si è più mosso, tra acciacchi vari e due lesioni alla gamba destra che ancora oggi sembrano compromettere il totale recupero di DDR. Il suo sogno è sempre stato quello di dare il proprio contributo alla causa, ma dal primo giorno di settembre di De Rossi si parla solo a livello extracampo. Un vero e proprio calvario, al quale qualcuno dovrà mettere fine visto che, rispetto alle prime settimane, oggi l'hype per l'ex centrocampista della Roma è sceso a tal punto che anche fotografi e telecamere si sono definitivamente defilate.

A scrivere il punto finale potrebbero essere le elezioni di inizio dicembre, quando i soci del Boca Juniors saranno chiamati a esprimere la loro preferenza alle urne, decidendo se riconfermare o meno l'attuale presidente Angelici. In caso di non rielezione, tutta la dirigenza verrà smembrata e, il primo a pagare, sarà proprio Burdisso. Via lui, via Daniele De Rossi. Semplice, prevedibile, lineare. E così dell'avventura argentina del classe 1983 rimarrà un unico highlight, rappresentato dal gol segnato in Copa Argentina all'Almagro. La prima e ultima emozione con i colori blu e oro addosso, in attesa di capire che cosa gli riserverà il futuro.