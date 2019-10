Nel ko contro l'Ucraina, CR7 ha segnato la rete numero 700 della sua carriera: "Un traguardo che non tutti possono raggiungere, ma resta l'amaro in bocca per la sconfitta".

di Luca Guerra - 15/10/2019 08:39 | aggiornato 15/10/2019 08:44

Dica 700. Cristiano Ronaldo lo ha fatto, con il linguaggio migliore che l'asso di Funchal conosca: il gol. Il traguardo delle 700 reti in carriera è stato raggiunto contro l'Ucraina nella partita di qualificazione a Euro 2020, staccando nettamente sul podio degli attaccanti più prolifici in attività Lionel Messi, oggi a quota 672 reti, e Zlatan Ibrahimovic (534 reti).

Dalla Moreirense, primo avversario colpito nell'ottobre 2002 con la maglia dello Sporting Lisbona, all'Ucraina. In 17 anni, Cristiano Ronaldo non ha mai smesso di esultare. Sono 605 le reti con le maglie di club e 95 con la nazionale portoghese, amichevoli incluse. Tutto partì da una giocata che sarebbe diventata un suo marchio di fabbrica. Dribbling, slalom di sessanta metri, una bicicletta al limite dell’area prima di un tocco irriverente per superare il portiere: così l'attuale stella della Juventus diventò il più giovane marcatore nella storia dello Sporting Lisbona a 17 anni e 252 giorni. Primo gol, primo record.

Quelli del 34enne portoghese sono numeri senza eguali tra i suoi contemporanei, ma raggiunti nella notte in cui il Portogallo campione in carica ha visto l'Ucraina di Shevchenko staccare per il pass per Euro 2020 grazie alla vittoria per 2-1: ai gol di Yaremchuk e Yarmolenko ha risposto CR7 su rigore al 72'. Il forcing finale, con la nazionale di casa in 10 per l'espulsione di Stepanenko, non è però bastato ai lusitani per raggiungere il pareggio. Anche per questo nelle parole di Cristiano c'è tanta gioia mista a un pizzico di amarezza per il suo Portogallo, che ora deve difendere il solo punto di vantaggio sulla Serbia a due giornate dal termine del girone di qualificazione:

I 700 gol? Un bel momento della mia carriera, ma che si rivela anche amaro perché non abbiamo vinto. Dal mio punto di vista, però, dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo fatto una grande partita.

Cristiano Ronaldo e il record: "Orgoglioso di chi mi ha aiutato a raggiungerlo"

Nella classifica di marcatori all time, il prossimo nome nel mirino è quello di Gerd Muller, a quota 735 e quinto attaccante più prolifico di sempre. Per il primatista di reti con il Real Madrid, con il Portogallo e nella storia della Champions League, un traguardo alla portata. Cristiano Ronaldo si è goduto l'approdo a quota 700, ma da vincente ha già il prossimo obiettivo nel mirino.

Perché ho guardato il cielo dopo il gol? Il numero 700 è un qualcosa che non tutti possono raggiungere. Io l’ho fatto grazie ai compagni di squadra, ai colleghi, agli allenatori che hanno aiutato Cristiano Ronaldo ad essere il giocatore che è, ma resta l’amaro in bocca per non aver vinto. Sono orgoglioso, però, della mia squadra.

FALA, CRISTIANO RONALDO! O artilheiro afirmou ter ficado com um sabor AMARGO pelo gol número 700 da carreira ter saído na derrota de Portugal por 2 a 1 para a Ucrância pela #EuroNoEI. Vem ver o que o CRAQUE disse! #EuroNaTNT #EuroNoEIPlus pic.twitter.com/xoQj0ZIbdK — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 14, 2019

Parole di chi in carriera ha vinto 30 trofei tra club e nazionale, tra cui un Europeo, cinque edizioni del Pallone d’Oro e altrettante Champions League. E che ora fa parte della sestina di eletti che hanno sfondato il muro dei 700 gol. Oltre a Gerd Muller, ci sono l’ungherese Puskas, con 746 reti, i brasiliani Romario e Pelè (rispettivamente a quota 772 e 767 gol), e sul gradino più alto del podio Josef Bican, che fra il 1931 e il 1955 realizzò 805 reti. In fondo, la vetta dista solo 105 centri. Cosa sarà per chi in carriera ha viaggiato alla media di circa 40 reti a stagione?