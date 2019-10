Si è svolto a Pyongyang, in uno stadio deserto e senza copertura televisiva, il primo storico derby coreano. Presente e deluso il numero uno della FIFA Gianni Infantino.

di Redazione Fox Sports - 15/10/2019 21:44 | aggiornato 15/10/2019 21:49

Una partita storica, valida per le qualificazioni ai Mondiali qatarioti del 2022, passata sotto silenzio. A Pyongyang è andato in scena il primo derby tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, ma nessuno lo sa. Così ha voluto Kim Jong-un, dittatore nordcoreano che ha impedito ai tifosi di casa di riempire uno stadio da 50mila posti e ha vietato qualsiasi copertura televisiva per far sì che non si vedesse un'eventuale sconfitta (la Corea del Sud riceverà comunque un dvd della gara).

Le uniche foto del match sono state scattate da alcuni diplomatici presenti allo stadio di Pyongyang. Alla fine si sono contate appena un centinaio di seggiolini occupati, e su uno di questi era seduto il presidente della FIFA Gianni Infantino che s'è detto profondamente deluso per la cornice di una sfida che doveva passare alla storia.

Il risultato, uno scialbo 0-0, si è saputo solo grazie alla FIFA e alla Federazione asiatica, le uniche organizzazioni che sono state autorizzate da Pyongyang. Insomma, per la Corea del Sud è stata una trasferta tutt'altro che piacevole. I giocatori sono stati a lungo istruiti su come comportarsi, non hanno potuto portare smartphone con loro né indossare maglie griffate Nike. E per arrivare in Corea del Nord hanno dovuto prima raggiungere Pechino per ottenere il visto dall'ambasciata nordcoreana in Cina. Poteva essere una giornata storica, così non è stato.