Fortunatamente fuori dallo stadio non si è registrato nessuno scontro nonostante la paura e le tensioni della vigilia. Ad assistere alla partita non c'era il presidente francese Emmanuel Macron, che ha contestato duramente l'operazione delle forze armate turche dei territori curdi in Siria e ha deciso volutamente di non partecipare all'evento.

Gioco per la nazionale e quando lo faccio la politica è da un’altra parte. Noi giochiamo a pallone, ma siamo al 100% con la nostra nazione. Anche se comunque non sempre è tutto bello

