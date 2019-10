Calciomercato, derby Inter-Milan per Ozil a gennaio

Il tedesco lascerà Londra nella sessione invernale e le due milanesi lo puntano: Boban ha promesso esperienza, Conte chiede qualità in attacco.

di Daniele Minuti - 15/10/2019 16:43 | aggiornato 15/10/2019 16:48

L'addio di Mesut Ozil all'Arsenal è ormai deciso: il giocatore tedesco è stato impiegato solamente due volte dal suo allenatore Emery in questa stagione (una presenza in Premier League e l'altra in Carabao Cup) certificando che per lui non c'è più spazio nel progetto dei Londinesi.

I problemi ambientali in Inghilterra dopo l'aggressione subita in estate sono solo uno dei motivi che spingerà l'ex Real Madrid a lasciare i Gunners già nella finestra di calciomercato invernale, con le pretendenti che per lui non mancano di certo.

Nel giorno del suo trentunesimo compleanno ha cominciato a circolare con insistenza una voce sul suo futuro che a quanto pare potrebbe essere nel campionato di Serie A: su Ozil infatti ci sarebbe l'interesse sia del Milan che dell'Inter.

Lo rivela il Mirror, secondo cui è cominciato già da ora un vero e proprio derby di calciomercato fra le due squadre di Milano, con l'unico dettaglio da limare che riguarda l'alto ingaggio del giocatore (ma l'Arsenal sarebbe disposto a pagarlo pur di mandarlo via).

Nella conferenza stampa di presentazione di Pioli, la dirigenza e soprattutto Boban ha spiegato che alla squadra rossonera manca soprattutto qualche profilo di esperienza mentre Conte ha bisogno di più qualità in attacco dato l'infortunio di Sanchez e l'inizio altalenante di Politano.

Ozil sarebbe il profilo ideale per entrambe le milanesi e le due società vorrebbero puntare su un elemento come il tedesco, magari con la formula del prestito: l'unica concorrente al momento sarebbe il Fenerbache ma difficilmente i turchi saranno preferiti a Inter o Milan.