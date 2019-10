Napoli, Callejon via a giugno? Lo aspettano in Cina

Voglio solo rimanere, ma al momento non posso dire nulla. Se me ne vado, mi mancherà tutto e non mi vedo a firmare per un altro club italiano: mi renderebbe strano, a Napoli mi sento a casa

ADL però sta provando a convincerli a prolungare il loro accordo con gli azzurri, motivo per cui gli ha appena presentato una nuova offerta di rinnovo. Come riportato da Sky Sport, a Mertens è stato offerto un triennale da 4 milioni più bonus a stagione mentre a Callejon un triennale alle stesse cifre percepite attualmente (circa 3.5 milioni di euro all'anno).

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole trattenere a ogni costo due pilastri come Dries Mertens e José Maria Callejon. L'attaccante belga e l'esterno spagnolo hanno entrambi un contratto in scadenza a giugno 2020 e quindi a fine stagione potrebbero cambiare maglia.

