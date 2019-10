Le parole del presidente biancoceleste sul centrocampista serbo e non solo.

di Redazione Fox Sports - 15/10/2019 20:10 | aggiornato 15/10/2019 20:15

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fatto tappa nella sede de Il Corriere dello Sport per rispondere a diverse domande, a cominciare da quelle su Sergej Milinkovic-Savic:

Aveva tante richieste, per lui questa estate abbiamo rifiutato cifre superiori ai 100 milioni di euro

Ancora sul mercato estivo:

Perché in estate non abbiamo cambiato qualcosa nell'undici titolare? Io ho acquistato tanti giocatori, poi il loro impiego non spetta a me. Io non mi sono mai permesso di fare la formazione al posto dell'allenatore. Io decido ma ascolto tutti e seguo i consigli che valuto corretti. Con l'individualismo il risultato non si raggiunge mai. Ci sono persone che giocano da sole e questa cosa crea disordine

Sul rigore sbagliato da Correa a Bologna:

Non doveva batterlo? Questo lo dite voi. La Lazio non sale di livello perché non tutti lavorano come collettivo. Noi dobbiamo avere la giusta cattiveria agonistica e la giusta umiltà, doti che io ho e che forse alla squadra mancano, almeno fino ad ora. La Lazio deve dare di più, deve dare sempre il 300% per rispettare i nostri tifosi che fanno tanti sacrifici per seguirci".

E quando gli parlano di salto di qualità, risponde: