15/10/2019

L'Atletico Madrid ha un problema col gol in questa prima parte di stagione. In Liga, nelle otto partite giocate fin qui, i Colchoneros hanno messo a segno appena 7 reti contro le 20 realizzate dal Barcellona e le 16 del Real Madrid. Insomma, qualcosa lì davanti non funziona.

Per questo Diego Pablo Simeone ha chiesto alla dirigenza un bomber di livello internazionale già a gennaio. Nel mirino del Cholo è finito un cecchino come Edinson Cavani, con all'attivo 4 presenze e 2 gol in stagione e un contratto in scadenza a giugno 2020.

La trattativa per il rinnovo con il PSG non decolla, l'ex Napoli è tentato dall'idea di cambiare aria e così il trasferimento potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Ma non solo il classe 1987. Simeone ha puntato anche Rodrigo del Valencia, già vicinissimo all'Atletico durante l'ultima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Atletico Madrid, l'arrivo di un attaccante libera Diego Costa

Se a gennaio dovesse arrivare un attaccante, a quel punto il classe 1988 Diego Costa (31 anni) potrebbe volare in Qatar o in Cina per firmare l'ultimo redditizio contratto della sua carriera. Le offerte non gli mancherebbero sicuramente.