L'Italia ha strappato il pass per Euro 2020 grazie alla vittoria per 2-0 contro la Grecia maturata allo Stadio Olimpico di Roma. Ma il ct degli Azzurri Roberto Mancini vuole fare en plein e continuare a vincere. Lo sa bene Leonardo Bonucci, capitano della squadra che ha parlato prima della sfida contro il Liechtenstein esaltando le qualità del gruppo:

Ci sono tanti giovani che hanno qualità, a loro consiglio di restare semplicemente loro stessi. Se sono qui, è perché ne hanno la qualità. Serviranno ragazzi capaci di sostituire chi fra noi lascerà la Nazionale nel corso degli anni. Io dal canto mio sono sempre pronto. Juve, Milan e Nazionale, ormai mi conoscete. Questo gruppo sembra un club e non una selezione. Prima c'erano molte doppie sedute e una sola serata libera. Ora, invece, ogni volta che ci ritroviamo è come se stessimo insieme ogni giorno. Questo ci aiuta ad essere più sereni e ad apprezzare di più il tempo che trascorriamo in Nazionale. Credo sia uno scambio equo in cui noi diamo tutto sul campo e Mancini ci permette di staccare due ore con la testa quando c'è la possibilità

Bonucci ha proseguito:

Un talento può essere anche un bravo ragazzo, dipende dalla sua testa. Ci sono talenti ma anche regole da rispettare. Funziona così quando si sta in un gruppo che ti permette di crescere. Vale per i vecchi e per i più giovani, vale per tutte le squadre, non solo in Nazionale. Se segui le regole, fai bene a te stesso e al gruppo. Le nazionali big? Ci possiamo sentire un gradino sotto, ma poi in campo c'è la consapevolezza di essere alla pari. Il gap si ridurrà, lo abbiamo dimostrato quando abbiamo affrontato per esempio il Portogallo in casa nostra. Saremo pronti per fare un grande Europeo, siamo sulla strada giusta