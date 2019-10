Dopo quella di venerdì scorso a SmackDown, è tempo per la seconda fase del sorteggio. In palio anche i titoli di coppia dello show rosso.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 14/10/2019 18:34 | aggiornato 14/10/2019 20:39

Al Pepsi Center di Denver, in Colorado, casa dai Denver Nuggets della NBA, va in scena una puntata molto importante di WWE Raw, quella che vedrà la seconda fase del Draft. La prima, cui abbiamo assistito venerdì notte in quel di SmackDown, ha portato alcune conferme e altri trasferimenti da un roster all'altro. Qui di seguito il riepilogo:

SmackDown - Roman Reigns, Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party, Heavy Machinery, Apollo Crews, Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, B-Team.

- Roman Reigns, Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party, Heavy Machinery, Apollo Crews, Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, B-Team. Raw - Becky Lynch, AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows, Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya, The Viking Raiders, Nikki Cross, The Street Profits, EC3, Eric Young, Sin Cara.

- Becky Lynch, AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows, Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya, The Viking Raiders, Nikki Cross, The Street Profits, EC3, Eric Young, Sin Cara. Free agent - Cesaro, Humberto Carrillo, Akira Tozawa, Shorty Gable

WWE Seconda puntata del WWE Draft per Raw e SmackDown

WWE Raw, 14 ottobre 2019

Di sicuro la campionessa dello show rosso rimarrà Becky Lynch, in quanto prima scelta in assoluto. E toccherà a lei combattere stanotte contro Sasha Banks (nel caso in cui non dovesse recuperare dall'infortunio il suo posto lo prenderà Charlotte Flair) per determinare quale dei due roster WWE avrà l'opportunità di scegliere per primo.

Sempre nel corso di questa puntata, poi, saranno difesi i titoli di coppia di Raw, visto che i campioni, Dolph Ziggler e Robert Roode, se la dovranno vedere con i Viking Raiders, stavolta mettendo in palio le cinture.

Questo e molto altro lo racconteremo nella consueta rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, WWE-ek Raw, con aggiornamenti a partire dalle 6 di mattina.

Seguono aggiornamenti...