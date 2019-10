L'ex commissario tecnico della Nazionale è intervenuto a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'io lo Sport.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/10/2019 10:42 | aggiornato 14/10/2019 10:46

Dopo la qualificazione dell'Italia a Euro 2020 grazie al successo per 2-0 contro la Grecia, la mente di molti è tornata al fallimento del 2017. Parliamo dello 0-0 degli Azzurri a San Siro contro la Svezia, un pari che ci costò il Mondiale russo. Alla guida di quella Nazionale non c'era Mancini ma Giampiero Ventura, che oggi allena la Salernitana e che questa mattina è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport.

C'è un percorso straordinariamente positivo, basti pensare - ha detto Ventura parlando della Nazionale di Mancini - alla qualificazione con tre partite di anticipo. La cosa migliore è quest'infornata di giovani, questa crescita esponenziale, dai Chiesa ai Bernardeschi per arrivare a Sensi e Barella. Mancini ha seminato per creare lo zoccolo duro per l'Italia del futuro, molti stanno facendo esperienza, è un'immagine positiva. Faccio i complimenti a Mancini, spero che l'Italia possa tornare dove merita, io ne sono il primo tifoso. Gli avversari non sono forti? Rimango dell'idea che vincere non sia mai facile, rimane un percorso straordinariamente positivo. È ovvio che arriveranno gare più difficili

E quando gli chiedono se provi invidia, risponde:

In realtà no, mi sono un poco allontanato. È stata un'esperienza dura, in molti hanno visto solo il risultato sportivo, invece c'è stato qualcosa di più, di epocale. Non bisognava pensare al risultato finale, ma anche ai presupposti. Ho dovuto prenderne le distanze per riprendere la mia vita. Quella sconfitta ha tentato di cancellare i 34 anni di vita calcistica che ho fatto. L'obiettivo era tornare sul campo di calcio, il filo conduttore della mia vita. Se sono arrivato nel momento sbagliato? Ma no, forse avrei dovuto pensarci quando ho accettato che non era la cosa più giusta da fare. Ho accettato con il cuore, chi lo fa nel calcio spesso sbaglia, bisogna avere più raziocinio. Se non ci fosse stata la Spagna ci saremmo qualificati con due mesi di anticipo. Me ne dispiaccio, non tanto come ct bensì come tifoso. Al 4-3 di Rivera, contro la Germania, esultai

Ventura durante lo spareggio Italia-Svezia

Ventura e la Salernitana: "Siamo sulla buona strada, ma c'è molto da fare"

Ventura ha poi parlato della sua Salernitana:

L'obiettivo è quello di ricostruire qualcosa, negli ultimi tre anni la Salernitana ha vissuto annate difficili. Lotito e Mezzaroma mi hanno detto che c'era da ricostruire, sono tornato sul campo di calcio, è stata la mia vita, c'è la voglia di fare qualcosa di duraturo per Salerno. Il clima è cambiato, abbiamo la squadra più giovane del campionato, ce ne sono molti che si affacciano, chi per la prima volta e chi tramite il lavoro. Credo che solo ed esclusivamente la crescita di giovani di qualità possa fare aprire cicli. Poi il grande merito è dare la possibilità a questi ragazzi di crescere, di dare esperienza. Quando ho convocato Barella in molti si stupirono, ora gioca nell'Inter, a Barcellona, è una crescita per la Nazionale. È un augurio, il mio, che sia iniziata la crescita

Ancora sui granata:

Credo che quando si riparte da zero, perché da zero siamo ripartiti, bisogna avere un attimo di pazienza. Quando si semina, inaffiando non nasce subito un albero. Quello è ciò che stiamo cercando di fare, l'obiettivo è quello di riportare la Salernitana dove è già stata. Questo avviene tramite il lavoro. Abbiamo la fortuna di lavorare con un gruppo di giovani che ha un entusiasmo incredibile. Se stiamo ripercorrendo la strada tracciata dal Bari? Seguiamo di più il Torino: era in B, c'era contestazione, in tre anni siamo passati dalla B all'Europa. Non dico che sia fattibile a Salerno, ma assomiglia di più a quel tipo di percorso. C'è stato un tipo di rapporto con la città, con la tifoseria. Siamo sulla buona strada, c'è molto da fare

Su Lotito:

Da parte mia di grande stima, però sia reciproco. È una persona estremamente intelligente. Per ora non ha senso parlare di mercato, bisogna vedere se le fondamenta sono solide

Sul Napoli: