La scuola calcio in provincia di Lecco ha tagliato il bambino, spiegando che avrebbe rallentato la crescita dei suoi coetanei.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 14/10/2019 13:19 | aggiornato 14/10/2019 13:26

Si può essere cacciati da una squadra di calcio perché considerati "troppo scarsi"? Beh, può anche capitare in fondo, non sarebbe certo la prima volta che un presidente cede un suo giocatore per la "disperazione". Ma se questa stessa domanda venisse posta in un determinato contesto, quello del settore giovanile e, ancora più nello specifico, nella categoria dei Pulcini (cioè bambini tra gli 8 e gli 11 anni), quale sarebbe la vostra risposta?

Ovviamente "no", perché a quell'età, almeno in teoria, si dovrebbe solo pensare a divertirsi. Imparando, per carità, ma senza alcun tipo di "pressione da risultato" o altro.

In teoria, appunto. Perché nella pratica - per quanto possa sembrare assurdo - succede, eccome. L'ultimo caso è quello accaduto in provincia di Lecco, con protagonista un bambino di 8 anni (classe 2011), allontanato dalla scuola calcio perché "non gradito", in quanto "troppo scarso".

Partita di calcio tra due bambini

Lecco, bambino di 8 anni cacciato perché "troppo scarso"

E anche quando la famiglia del bambino ha chiesto di poter portare comunque il piccolo ad allenarsi per farlo giocare con i suoi coetanei, la risposta è stata negativa, dal momento che "avrebbe abbassato il livello della squadra...".

Potrebbe sembrare una "fake news", ma è pura realtà. Nonostante a questa età serva anche il pagamento di una retta (in questo caso 350 euro, pagati dal 2017 in poi dalla famiglia del bambino in questione), il club ha deciso di allontanare il piccolo, impedendogli di restare a giocare e imparare insieme ai compagni.

Doveva essere il suo primo anno nei Pulcini dopo i due trascorsi nei Primi Calci. Per farlo continuare a divertire, i genitori lo hanno dovuto iscrivere a un'altra società lì vicino, che grazie al cielo non ha creato alcuna preclusione per il bambino. Che potrà pur essere considerato meno forte degli altri, ma dovrebbe avere lo stesso diritto di tutti i suoi coetanei di potersi divertire. Almeno in teoria.