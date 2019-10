Bautista la spunta sabato, tra proteste, rifiuti e dipartite. Johnny vince due volte, senza dubbi o ripensamenti, regalando il titolo costruttori a Kawasaki.

A Villicum è successo davvero di tutto. Il round argentino della SBK Mondiale ha visto i piloti affrontare situazioni difficili sin dal mattino del venerdì. La pista è stata asfalta due giorni pirma e, tra caldo e catrame non perfettamente attaccato, precaria era la condizione d'equilibrio. L'olio trasudato dal manto ancora fresco e la assente gommatura hanno reso, quantomeno, difficile girare senza evitare rischi.

I cronologici non crollavano ed il malumore aumentava. Incredibile lo start di Gara 1, con ben 6 piloti rimasti fermi nel garage. Laverty, Melandri, Cortese, Davies, Camier e Kiyonari. Aggiungiamo l'infortunato Baz e completiamo un quadro di partenza disastroso. Sono esplose le polemiche, probabilmente le penali da pagare, sicuramente le parole grosse. In tutto questo, passa in secondo piano la vittoria di Bautista con la Ducati del team Aruba.

Domenica la situazione è migliorata un po'. Il vento della notte e temperature decisamente più basse hanno reso accettabile il proseguimento del programma. Nella Tissot Superpole Race l'ha spuntata Rea ed nella manche lunga è salito sul gradino più alto... sempre Johnny! Questo campionato appartiene al campione, arrivato a quota 85 affermazioni ottenute con le derivate dalla produzione di serie. Il resto della ciurma SBK è stato costretto a dividersi i restanti gradini del podio e le poche briciole sparse qua e là.

SBK, le pagelle del round d'Argentina

Johnny Rea - Promosso, e con lui il team Provec KRT

Prudente e contrariato il sabato, vincente di domenica. Johhny ne ha più di tutti, è evidente. Solo il mostro Panigale V4 R (in rettilineo) ed un Bautista concentrato riescono a rintuzzare - un po' - la furia animalesca di quello che viene soprannominato da anni "il Cannibale" delle derivate di serie. In effetti, Rea ha mangiato quasi tutti anche a Villicum, dopo aver accettato non troppo volentieri di correre in una pista disastrosa dal punto di vista del grip.

Il nordirlandese ha toccato quota 85 primi posti. Mica male, eh?! Cinque mondiali vinti per lui, tutti con la Verdona di Akashi, moto messa a punto perfettamente dalla squadra Provec, un mix di competenza ed esperienza. E di passione: sebbene sembrino freddi e distaccati, gli uomini KRT sono, invece, molto divertenti e... si divertono! Specialmente se vincono gare e titolo costruttori, proprio come è accaduto a San Juan. Pilota e staff, PROMOSSI e TITOLATI (nuovamente)

Alvaro Bautista, Chaz Davies e Ducati- Rimandati all'ultima spiaggia di Losail

Alvaro è quello di sabato o quello visto domenica? Cioè, il vero "Bau Bau" è quello che morde o abbaia e basta? Insomma, anche a Villicum lo spagnolo esce di scena sul più bello, quando poteva sigillare il weekend con effige da dominatore. Invece, dopo aver vinto la prima corsa, le ha prese nella gara sprint ed è sparito nella seconda manche. Equilibrista su pista scivolosa, precario su asfalto gommato. Raccontata così, sembra un controsenso.

Eppure, è vero. La Ducati offre prestazioni motoristiche esagerate, ma il suo bilanciamento ciclistico è sensibile alle diverse condizioni da affrontare. Va anche detto che la Panigale V4 R e lo spagnolo non avevamo mai visto prima il tracciato argentino e, appunto: come è possibile vincere al debutto e cadere in confusione nella terza corsa del weekend? Altra cosa strana: Chaz Davies non ha gareggiato di sabato e domenica arriva secondo, battendo avversari e moto più rodate. Ancora una volta, i rappresentati delle Rosse hanno fatto Dottor Jekyll e Mister Hyde, vedremo in Qatar come sapranno rispondere. RIMANDATI

Piloti SBK poco uniti e coesi - Bocciati

Non è possibile, è successo ancora. Come già visto ad Imola, il fronte dei piloti era diviso. Chi voleva correre, chi no. Alcuni sono rimasti coerenti, rispettando la propria intenzione, altri si sono sentiti "costretti" a partecipare, alcuni si sono astenuti. Che disastro, ragazzi! Premettendo che ogni decisione sia lecita e legittima, è possibile che - come al Santerno - non sia stato possibile trovare una linea simile o comune?

Logicamente, accontentare tutti, facile non è. Ma ciò che abbiamo visto sabato è ridicolo. Solo 12 partenti, con ben 6 piloti rimasti fermi (addirittura uno o due di loro non si è visto nella pit lane), con Baz fermo ed infortunato. A motori spenti, abbiamo poi saputo che 14 iscritti non avrebbero voluto correre, perciò, andiamo di calcolatrice: Baz fuori - come detto - quindi, diciotto meno quattordici... sì, quattro. Solo 4 volevano gareggiare, perché ne sono scesi in pista 12?! Se si decide di partire, bene. Se non si vuole rischiare, altrettanto bene. L'importante è non stare in mezzo. Ci si fa male, si rimediano figuracce, si pagano multe salate. Disuniti, incoerenti, indecisi. BOCCIATI

L'onore e l'impegno del gaucho Tati Mercado, l'idolo di casa

Il weekend di Leandro era partito male, malissimo. L'argentino ha accusato pesanti problemi tecnici in prova e ha dovuto, addirittura, saltare il turno di qualifiche. Niente Superpole per Tati, deluso ed arrabbiato, coi tifosi amici sconsolati. La gara di sabato è stato disputata "al buio" da lui, che non aveva riferimenti e chilometri accumulati. Nel marasma generato da proteste, ripicche e rinunce, Mercado ha solo pensato a dare gas.

Alla fine, con grande impegno, umiltà e cuore, sono venuti fuori ottimi risultati. Decimo nella prima frazione, nono nella Tissot Superpole Race ed ottavo la domenica pomeriggio, con grande possibilità di arrivare settimo. Considerando quanto detto nel paragrafo precedente, lo scatto dall'ultima casella in griglia ed una Ninja ZX-10RR non propriamente performante, non possiamo fare altro che congratularci con l'idolo di casa, che ha onorato il pubblico pagante.

Mexico 1993, Monza 2012, Imola 2019 e Villicum: alcune giornate nere della SBK

In Mexico tutto era pronto, ma niente era in ordine. Nel 1993, le derivate di serie sbarcarono in Sudamerica coi migliori intenti, sportivi, commerciali, comunicativi. Qualcosa, però, andò storto. Innanzitutto, la pista era sporca, maltenuta e molti cavi elettrici attraversavano il nastro d'asfalto. "Vabbé, non succederà niente" commentarono alcuni ottimisti. Invece, il peggio stava arrivando: cani inferociti si aggiravano lungo il percorso, palloni da calcio rimbalzavano tra i piloti impegnati in sella e... Scott Russell se l'è vista brutta, bruttissima.

L'americano era in carena in pieno rettilineo ed un furgoncino guidato da persone poco intelligenti tagliò la strada al portacolori Kawasaki, che si infuriò come una bestia. Il round fu cancellato e mai più recuperato. Monza 2012, l'ultima nell'autodromo brianzolo, colpito da temporali, proteste dei protagonisti, su un asfalto che perdeva pezzi. Addio derivate di serie. Ad Imola di quest'anno idem - o quasi - ed ecco l'Argentina, con solo 12 piloti in griglia di Gara 1. Una delle giornate più nere nella storia della SBK.