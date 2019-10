Il centrocampista dell'Ingolstadt in prestito dal St. Pauli aveva pubblicato un post sui social pro-Erdogan: il St.Pauli ha deciso di licenziare il giocatore.

di Redazione Fox Sports - 14/10/2019 19:05 | aggiornato 14/10/2019 19:10

Cenk Sahin non è più un giocatore del St.Pauli. Il club di Amburgo, che attualmente milita nella Zweite Liga (la Serie B tedesca), ha deciso di allontanare il centrocampista classe 1994 annunciandolo su tutti i propri canali social. Il motivo? Nei giorni scorsi Sahin aveva pubblicato sui suoi profili social un post in cui supportava chiaramente l'esercito turco impegnato in Siria.

Immediatamente il St.Pauli aveva preso le distanze del suo tesserato e ora ha decido di licenziarlo pur mantenendo il contratto in validità. Tradotto: Sahin non giocherà più nel St. Pauli, potrà al massimo allenarsi e andare in un altro club qualora trovasse l'accordo.

Il St.Pauli licenzia Sahin: "Il fatto che rifiutiamo ogni atto di guerra non può essere in discussione"

Di seguito il comunicato ufficiale del club: