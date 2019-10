L'attaccante dell'Ascoli risolve una partita dominata dagli Azzurrini. Troppe le occasioni sbagliate: Cutrone disastroso, sfiorata la beffa con la traversa nel finale.

Dopo l'ottimo esordio contro Lussemburgo, rullato 5-0, e l'inopinato stop sul campo dell'Irlanda (partita terminata 0-0), la marcia dell'Italia under 21 riparte dal cuore dell'Armenia. A Yerevan gli Azzurrini vincono di misura nonostante le tantissime palle gol prodotte nell'arco dei novanta minuti: a decidere il match ci ha pensato Gianluca Scamacca, uno dei più positivi assieme a Frattesi, Locatelli e Pellegrini. Con questi tre punti Cutrone e compagni salgono a quota 7, superando l'Islanda e posizionandosi alle spalle della capolista Irlanda, che però ha giocato una gara in più.

Per l'occasione, Paolo Nicolato cambia qualche effettivo rispetto al pari a reti bianche di Dublino, un po' per necessità - Tonali, per esempio, si è aggregato alla Nazionale maggiore - un po' perché l'impegno di oggi serviva a testare anche qualche seconda linea. Il 4-3-3 viene mantenuto come modulo base: davanti a Carnesecchi vengono confermati Bastoni al centro della difesa e Luca Pellegrini a sinistra, mentre Adjapong e Ranieri prendono il posto di Marchizza e Del Prato. In mezzo, vicino a Frattesi e Locatelli trova spazio Zanellato, mentre in attacco è Cutrone ad agire da numero nove, assistito dal fiorentino Sottil e da Scamacca.

L'Armenia ha perso due partite su tre ma è reduce dallo striminzito successo contro Lussemburgo. Il commissario tecnico spagnolo Antonio Flores opta per un 4-2-3-1 abbastanza equilibrato, all'interno del quale gli esterni offensivi ripiegano in fase di non possesso fino a scalare sulla linea dei due mediani. In porta gioca Aslanyan, davanti al quale - da destra a sinistra - si muovono Arman Mkrtchyan, Khachumyan, Danilelian e Grigoryan. A centrocampo il tecnico iberico punta su muscoli e sostanza, affiancando un mediano di rottura come Harutyunyan a Rafik Mkrtchyan, mentre dietro al centravanti Hovhannisyan si muove una delle stelle della squadra, il 20enne Bichakhchyan. Sulle fasce spazio a Melkonyan e Nahapetyan, chiamati a una prestazione di spessore in entrambe le fasi di gioco.

Gianluca Scamacca festeggia una sua rete segnata con l'Italia under 21: l'attaccante dell'Ascoli sta disputando un'ottima stagione e l'estate prossima rientrerà al Sassuolo

Armenia - Italia under 21, la cronaca del primo tempo: Scamacca apre il match

Come andrà la partita si intuisce già dai primi secondi, perché l'Italia parte aggressiva per imprimere al match la propria impronta fin da subito. Nei primi dieci minuti gli Azzurrini hanno tre opportunità nitide per passare in vantaggio. Prima è Sottil a mangiarsi un gol a tu per tu con Aslanyan. Poi, una manciata di secondi dopo, Cutrone si fa anticipare in mischia poco prima di toccare il pallone verso la porta avversaria. Sull'angolo successivo il portiere armeno esce male e mette la sfera sul destro di Zanellato, il cui tiro viene salvato sulla linea da un doppio tocco dei difensori. La pressione però porta i suoi frutti e il gol si materializza al ventesimo: Zanellato riceve palla nello spazio e apre il campo per Sottil, lasciato sempre molto solo da Grigoryan.

L'esterno della Fiorentina, dopo un paio di sgroppate pericolose, centra un destro sul primo palo per l'inserimento perfetto di Scamacca, bravo di testa a smorzare la sfera dal lato opposto. La rete gasa gli Azzurrini e Cutrone, ben servito da Frattesi e Locatelli, sbaglia due volte la possibile palla del raddoppio, lasciando così i giochi aperti. L'Armenia soffre particolarmente sugli esterni: se a destra Sottil ara la fascia, a sinistra Pellegrini si alza a tal punto da diventare un'ala, con Frattesi alto dietro, di fatto, a due punta. Scamacca in appoggio a Cutrone va a formare una sorta di 3-4-1-2 in fase di possesso che crea tantissimo, soprattutto con le imbucate e i continui cambi di campo utili a creare più situazione di superiorità numerica.

E l'Armenia? Poca roba davvero. La squadra di Antonio Flores si affida a qualche invenzione del fantasista Bichakhchyan e un tiro da centrocampo firmato Mkrtchyan, alzato in angolo con qualche difficoltà da Carnesecchi. Dalla mezz'ora in poi l'Italia concede comunque qualche istante di libertà agli avversari, per poi riversarsi alla ricerca del 2-0 che archivierebbe la pratica. L'occasione giusta capita a Scamacca, che sotto misura non trova la deviazione su un tracciante perfetto di Pellegrini della sinistra. Prima del riposo Cutrone ha ancora un'occasione in contropiede, ma viene fermato dal fischio finale del direttore di gara.

Tante occasioni, zero gol: la cronaca della ripresa

La sfida a distanza tra il centravanti del Wolverhampton e il portiere locale continua anche nel secondo tempo: nei primi dieci minuti della ripresa Aslanyan risponde prontamente per ben due volte a Cutrone, ipnotizzandolo prima da pochi passi e poi deviando in angolo un bel destro secco da fuori area. Il primo cambio Nicolato se lo gioca in mezzo al campo, dove Maggiore prende il posto di Frattesi per coprire meglio le spalle a Locatelli in costruzione. Nel frattempo l'Armenia prova a mettere il naso nella metà campo azzurra, senza troppa fortuna. Cutrone sfiora il gol per la sesta volta, poi Pellegrini da distanza ravvicinata manda alto sopra la traversa.

Le occasioni sono tante, ma il match rimane in bilico fino alla traversa colpita nel recupero da Bichakhchyan. L'Italia vince ma deve imparare a capitalizzare meglio la mole enorme di occasioni prodotte, soprattutto in vista dei due impegni fissati a novembre, quando gli Azzurrini affronteranno Islanda e la stessa Armenia a Ferrara e Catania. La squadra ha personalità ma si specchia troppo nella propria qualità, sbagliando talvolta occasioni decisamente nitide. Però il materiale è buono e Nicolato ha ancora diversi margini per lavorarci su. Come sempre, serviranno tempo e pazienza, ma per la qualificazione a Euro 2021 gli Azzurrini sono in perfetta tabella di marcia.