Tutti i record numerici dei singoli in questa week 6, da McCaffrey a Diggs, passando per Watson e Russell fino ai QB corridori.

di Simone Mazzola - 14/10/2019 15:04 | aggiornato 14/10/2019 15:09

Alla sesta giornata NFL abbiamo ancora quattro squadre che hanno la quota zero nelle loro caselle, ma se per i Patriots e i sorprendenti 49ers, lo zero è alla casella sconfitte (6-0 per i primi, 5-0 per i secondi), Bengals e Dolphins ce l’hanno alla casella vittorie con i Bengals sconfitti dai Ravens, mentre i Dolphins battuti in casa nello showdown di bassa classifica contro i Redskins, che hanno così sbloccato proprio in Florida la loro casella delle vittorie. Seattle e New Orleans continuano la propria marcia imponente, mentre Eagles e soprattutto Cowboys continuano a inciampare e in Texas ci sono malumori come l’high five negato dai giocatori a coach Garrett.

La statistica più curiosa di queste prime sei giornate è sicuramente l’ammontare dei touchdown realizzati dai quarterback, infatti sino a ora sono state ben 31 le segnature da parte dei QB, siglando così il record storico sorpassando i 28 realizzati nel 2002. In questa settimana sono state addirittura dieci le segnature di chi dovrebbe innescare più che finire un’azione, sorpassando la week 13 del 2005 come maggior numero ogni epoca.

A proposito di quarterback che corrono e lanciano, impossibile non parlare della fantastica stagione di Lamar Jackson e soprattutto di una partita storica contro i Bengals, dove oltre ad aver portato alla vittoria i suoi, ha compilato statistiche roboanti con 236 yards lanciate e 152 corse, diventando così il secondo quarterback della storia NFL dopo Colin Keapernick a compilare almeno 200 yards lanciate e 150 corse, arrivando appena giù dal podio per yard complessive on the ground da un QB nella storia della lega.

NFL: la coppia di Carolina e Diggs

Il secondo London Game che ha visto impegnati i Panthers e i Bucs ha portato più di un’emozione. Non necessariamente positive a Jameis Winston che ha prodotto un’orrenda prestazione da ben 5 Intercetti lanciati dopo un buon periodo di forma, regalando così i libri di storia alla difesa dei Panthers in grado di sette sacks e cinque intercetti come solo i Dolphins hanno saputo fare (8 sacks e 6 intercetti nel 1998). Nonostante questo i Bucs hanno provato a restare in partita sino alla fine, ma negoziare contro il Christian McCaffrey di questa stagione, che ha avuto però un bell’aiuto da Curtis Samuels, è davvero dura. Questo è il primo duo NFL dai tempi di Darren Sproles e Pierre Thomas a produrre un TD di corsa e uno in ricezione a testa.

A proposito di grandi prestazioni c’è Stefon Diggs che ha violentato la secondaria degli Eagles (drammatica sin qui in questa stagione) con sette ricezioni per 167 yard e tre segnature. Dopo alcune provocazioni subite in settimana, Kirk Cousins ha risposto con una prova sontuosa in piena sintonia con il suo ricevitore principale in una partita dominata dai Vikings per ampi tratti e assicurata facilmente nel secondo tempo dopo la rimonta di Wentz. Sino a oggi ci sono stati ben cinque giocatori in grado di performance da 3 TD nella stessa partita pareggiando il record della stagione 1992.

Texans corsari ad Arrowhead

Le imprese di Wilson e Watson da MVP

Ci sono due quarterback che, non esageratamente pubblicizzati, stanno conducendo stagioni da MVP. Russell Wilson sta guidando i suoi a un record di 5-1 e anche nei momenti difficili è il leader a cui ci ha abituato. La rimonta di ieri contro i Browns è l’ennesima dimostrazione della sua leadership silenziosa ma innata: 295 yards, due TD e nessun intercetto con 117.6 di passer rating, oltre a un TD di corsa. Russ ha tenuto 100 o + di passer rating in tutte le sei partite giocate, raggiungendo Aaron Rodgers, Tom Brady e Carson Palmer come unici a riuscirci nelle prime sei partite di una stagione. Sono 67 le sue partite con almeno due TD su lancio, raggiungendo Brett Favre nella categoria all’interno delle prime otto stagioni, inseguendo solo Dan Marino (72) e Peyton Manning (74).

Watson invece guida una furiosa rimonta dei Texans a casa dei Chiefs che ha portato alla vittoria con 280 yards lanciate e 3 TD (due di lancio e uno di corsa). In 29 partite giocate ha 7580 yards lanciate raggiungendo Marc Bulger, Dan Marino e Matthew Stafford come minor numero di partite per raggiungere quota 7500. Di altra categoria Kurt Warner che ha impiegato meno partite per sfondare quella quota. Oltre al campo Waston ha anche deliziato i reporter con le sue post game conference con analisi delle giocate e tattica, sperando (quasi richiedendo) domande tecniche e qualitativamente migliori dai reporters. Anche perché in campo scannerizza ormai le difese con una qualità ed efficacia uniche, come testimonia il rendimento dei Texans.