Con la qualificazione messa in cassaforte, nelle ultime tre partite ancora da disputare nel girone Roberto Mancini potrà affinare i meccanismi in vista di giugno: si parte domani contro il Liechtenstein, poi c'è la Bosnia-Erzegovina il 15 novembre e l'Armenia il 18 novembre.

A favore del tecnico marchigiano c'era una clausola che prevedeva la possibilità di svincolarsi a qualificazione avvenuta, ma il CT non la eserciterà, confermando dunque la voglia di restare fino ai Mondiali del 2022 in Qatar. Restano invariate le cifre, con 2 milioni di euro d'ingaggio a stagione.

Con la vittoria per 2-0 sulla Grecia, ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, l'Italia si è qualificata matematicamente ai prossimi Europei. Gli Azzurri staccano dunque il pass per la rassegna continentale dopo un filotto di sette vittorie nel girone, e una serie di prestazioni solide e convincenti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK