Finalmente Arek Milik. L'attaccante del Napoli, autore di un gol meraviglioso nel 2-0 della Polonia sulla Macedonia nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020, ha parlato a Polsat Sport dopo la partita mandando un messaggio a Carlo Ancelotti:

Mi piacerebbe giocare un po' di più, avere a disposizione più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. Ho fiducia in me stesso, ma dipende dalle partite e dai minuti che si giocano. Se non gioco è difficile fare una buona prova

Sul gol:

Per me è davvero importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico e io ho segnato. Sono contento per il gol perché ci ha dato tranquillità e ci ha assicurato la qualificazione. La terza competizione con la Polonia? Vediamo, mi piacerebbe andarci per giocare regolarmente