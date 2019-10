"Abbiamo salvato il Milan dal fallimento, abbiamo evitato andasse in Serie D". Queste le parole pronunciate dall'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Stefano Pioli.

Dichiarazioni che hanno fatto rumore e a cui ha replicato per ultimo Adriano Galliani, ex ad rossonero, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1:

Ho rispetto per il gruppo Elliott che però non ha mai comprato il Milan. Noi lo abbiamo venduto a Yonghong Li, che per saldare la quota che doveva si è fatto prestare i soldi da Elliott, che a sua volta ha avuto il Milan in garanzia. Se Elliott non avesse prestato quei soldi, noi ci saremmo tenuti la caparra e avremmo iscritto il Milan al campionato e all'Europa League per la stagione 2017-18