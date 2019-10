In lizza c'erano anche Blanc, Sampaoli e Vieira. Il presidente del Lione Aulas ha fatto anche un tentativo per José Mourinho, ricevendo un rifiuto e spostando quindi tutte le sue attenzioni su Rudi Garcia.

Nuova avventura per Rudi Garcia. Dopo aver lasciato il Marsiglia al termine della scorsa stagione, il tecnico classe 1964 resta in Ligue 1 e firma con il Lione fino al 2021, prendendo il posto dell'esonerato Sylvinho che lascia la squadra 14esima con appena 9 punti in 9 partite.

