Non sono stati semplici questi primi mesi alla Juventus per Matthijs De Ligt. Si capisce anche dalle parole dello stesso difensore olandese, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro più 10 di bonus, che ha commentato questa prima parte di esperienza italiana ai microfoni di Fox Sports:

Non lo so nemmeno io perché non sto rendendo come vorrei, io posso continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni. Non è un discorso di forma, all’Ajax mi sentivo invincibile, ora è diverso, ma credo sia normale perché per me è tutto nuovo. Sto migliorando e non sono preoccupato per le mie prestazioni. Sto giocando con continuità e questa è la cosa importante. Alla fine andrà tutto bene e la stagione sarà positiva