Il difensore si è fatto male contro la Grecia: da valutare i tempi di recupero.

di Redazione Fox Sports - 14/10/2019 16:11 | aggiornato 14/10/2019 16:16

Dopo le brutte notizie sull'infortunio di Alexis Sanchez, che resterà sicuramente ai box per più di un mese, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte perde anche Danilo D'Ambrosio. Il difensore si è fatto male nel match tra Italia e Grecia valido per le qualificazioni a Euro 2020 e vinto 2-0 dagli Azzurri grazie alle reti di Jorgingo (rigore) e Bernardeschi.

Il bollettino medico dell'Inter recita:

Esami radiografici per Danilo D'Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro.

Per stabilire i tempi di recupero bisognerà quindi aspettare la prossima settimana. Di sicuro D'Ambrosio non sarà disponibile per Sassuolo-Inter del 20 ottobre.