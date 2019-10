Barcellona: contrarietà per la sentenza antiautonomisti

“La prigione non è la soluzione” scrive il club in un comunicato ufficiale sul proprio sito. L’appoggio orgoglioso di Piqué e intanto la Federazione Catalana sospende i lavori.

di Alberto Casella - 14/10/2019 17:25 | aggiornato 14/10/2019 17:30

Da qualunque parte la si guardi, la sentenza emessa oggi dal Tribunale Supremo di Madrid al termine del processo contro i 12 leader indipendentisti catalani è la più importante della storia recente della Spagna. Sono passati due anni da quella dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna che nell'ottobre 2017, appunto, sorprese un po' tutto il mondo. E, come sempre accade, il calcio non poteva rimanerne fuori, non foss'altro perché il Barcellona è una delle squadre più forti e vincenti del mondo.

Nove condanne, la più pesante è di 13 anni a carico dell’ex vicepresidente del governo indipendentista catalano Oriol Junqueras del partito Esquerra Republicana, per il reato di sedizione, hanno colpito altrettanti leader indipendisti - 4 dei quali condannati anche per malversazione - mentre altri 3 imputati per disobbedienza, che non erano sottoposti a custodia preventiva, hanno subito pene più lievi, non superiori all'anno di reclusione.

Nessuno, va detto, è stato invece condannato per quello che sarebbe stato il reato più grave, cioè la ribellione, in quanto non si è mai verificato alcun uso della violenza finalizzato a rovesciare l’ordine costituzionale. Sentenze comunque importanti, perché ai 9 imputati sottoposti a custodia cautelare - fra i quali, oltre a Jorqueras, c'era anche una donna, l'ex presidente del Parlamento catalano Carme Forcadell - sono state comminate pene fra i 9 e i 13 anni.

Il Barcellona ha espresso la propria contrarietà alla sentenza

I provvedimenti del Tribunale Supremo di Madrid a carico dei leader independisti della Catalogna hanno avuto un'eco enorme in tutta la Spagna, sollevando ovviamente grandi proteste soprattutto nella regione catalana, la cui bandiera calcistica, il Barcellona, ha emesso un comunicato ufficiale che, nei suoi punti cardine, recita:

FC Barcelona ritiene che come il carcere preventivo non ha aiutato a risolvere il conflitto, allo stesso modo non lo faranno le misure decise oggi, perché il carcere non è la soluzione. La risoluzione della questione passa esclusivamente per il dialogo politico. FC Barcelona manifesta tutto il suo appoggio e la sua solidarietà alle famiglie di coloro che sono stati privati della libertà.

Le altre reazioni: da Piqué a Xavi alla Moto Gp

Una sentenza che non lascia insensibili neanche i giocatori blaugrana, alcuni dei quali hanno espresso il proprio parere: da Piqué che ha twittato il proprio orgoglio di far parte del club, a Sergi Roberto, che ha espresso supporto e solidarietà ai condannati, fino a Xavi. Il grande ex blaugrana, ora allenatore dell'Al Sadd, non ha usato mezze misure nella sua storia su Instagram - successivamente rimossa - con la parola Vergogna scritta in giallo su fondo nero in catalano, spagnolo e inglese. E mentre la Federazione Catalana ha annunciato la sospensione dei lavori in segno di solidarietà verso i condannati e le loro famiglie, toni composti ma fermi sono arrivati dal comunicato del'Espanyol:

Rispettiamo le sentenze, ma deprechiamo le sofferenze che esse generano su persone, famiglie e sentimenti collettivi. Auspichiamo che si trovino soluzioni politiche e democratiche per questa crisi sociale.

Sempre dal mondo dello sport catalano è arrivata la solidarietà anche della locale Federazione di basket, mentre dalla Moto GP, nel silenzio di Marc Marquez, si è fatta sentire la voce di Aleix Espargaró che su Twitter ha puntato il dito sull'entità delle condanne arrivate da Madrid:

È indifferente l'ideologia politica di ognuno: ci sono state pene minori per omicidi o altri reati...