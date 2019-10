Il centrocampista tedesco accusato di fare propaganda politica ad Erdogan attraverso i social. Anche Emre Can nella polemica: "Era solo un apprezzamento sportivo".

14/10/2019

Flashback. Anche se la situazione, oggettivamente, è molto diversa. Nel mondo moderno però le intenzioni spesso passano in secondo piano, si viene giudicati più per altro per le impressioni che le azioni fatte generano, non per la loro finalità. E così Ilkay Gundogan si ritrova nuovamente in mezzo alle polemiche. Dal suo punto di vista senza motivo. Eppure migliaia di persone sui social hanno percepito il suo comportamento (e quello dello juventino Emre Can) come sbagliato, inappropriato e fuori luogo.

Il problema però è presto detto: è giusto, non conoscendo direttamente i protagonisti della faccenda, agitarsi per un like messo sui social a una foto, supponendo che dietro ci sia un secondo fine, un messaggio subdolo? Gundogan e Can sono rimasti infastiditi, ritenendo sbagliata, inappropriata e fuori luogo la reazione di chi li ha giudicati, facendo loro di fatto un processo alle intenzioni. Fraintendimenti tipici nel mondo dei social. Ma sono accettabili?

Facciamo un passo indietro: nel 2018 Gundogan (in quel caso insieme a Ozil) è stato criticato perché, a poche settimane dall'inizio dei Mondiali, si fece fotografare insieme a Erdogan. In quell'occasione il centrocampista del Manchester City chiese scusa (al contrario di Ozil che decise di lasciare la nazionale, attaccando tifosi e DFB), spiegando le proprie ragioni. Questa volta però il tedesco non chiede scusa perché si sente giudicato frettolosamente: il popolo dei social lo ha infatti criticato per un semplice “mi piace” messo (e tolto con l'inizio delle polemiche) a una foto pubblicata dall'attaccante della Turchia Cenk Tosun che, dopo aver segnato il gol decisivo nella partita contro l'Albania, ha esultato facendo il saluto militare. In molti, con l’invasione delle armate turche nel nord della Siria, ci hanno visto un messaggio politico. Gundogan però è caduto dalle nuvole.

Gundogan criticato sui social: manda messaggi politici subliminali?

Ilkay, al termine della partita vinta dalla Germania in Estonia per 3-0 (nella quale ha realizzato una doppietta), ha spiegato la propria versione dell'accaduto:

Pensavo di mettere like a una foto di un mio caro amico. Un ragazzo con il quale per un periodo ho vissuto a Manchester, che ha avuto un periodo difficile all'Everton, che ha segnato un gol decisivo per la sua nazionale. È frustrante vedere le storie che invece vengono scritte e le ipotesi che vengono fatte per un semplice like. Altre 20mila persone hanno messo mi piace alla foto, fra questi ci sono calciatori di tutto il mondo. Dispiace che fra tutte queste persone vengono estrapolati i like mio e di Emre e se ne faccia una storia. Non avevamo intenti politici, era solo un sostegno a un amico. Siamo contrari a qualsiasi forma di guerra, in qualsiasi parte del mondo.

Un apprezzamento sportivo, insomma, interpretato male dagli altri utenti dei social. Per questo oltre a Gundogan anche lo juventino Emre Can fa capire di non aver apprezzato il processo alle intenzioni che hanno ricevuto per un semplice like:

Non c'era un messaggio politico, era solo un apprezzamento sportivo – ha confermato Emre Can –. Non mi piace la guerra, spero ogni giorno che possa regnare la pace in tutto il mondo.

Il polverone però è stato alzato. Supponendo che dietro alla felicità per il gol segnato da un amico ci fosse anche un secondo fine, subdolo e politico. Qualcuno ha assunto un comportamento sbagliato, inappropriato e fuori luogo. Ma chi, Gundogan (ed Emre Can) o chi li ha attaccati dando per certo, pur senza conoscerli, che avessero finalità politiche?