Il giocatore del Manchester United ha spaventato tifosi e compagni cadendo a terra come svenuto contro la Croazia. Aa il suo ct dopo la partita rivela: "I medici dicono che sta bene".

di Daniele Minuti - 14/10/2019 10:44 | aggiornato 14/10/2019 11:31

Nell'altalenante inizio di stagione del Manchester United, le ottime prestazioni di Daniel James sono sicuramente una buona notizia per i tifosi dei Red Devils e il talento gallese sta trovando sempre più spazio nella sua Nazionale, alla disperata ricerca di giocatori di alto livello da accostare a Gareth Bale.

È stato proprio il gol del fenomeno del Real Madrid ieri a regalare il pareggio al Galles nella sfida contro i vicecampioni del mondo della Croazia ma a far discutere è proprio il talento classe '97, non per una sua giocata.

Dopo un duro contrasto aereo con Vida, il giocatore del Manchester United è crollato a terra come svenuto destando subito grande preoccupazione di compagni, avversari e arbitro. Ma nella conferenza stampa dopo la partita, Giggs ha fatto una curiosa rivelazione.

James è caduto a terra dopo un contrasto contro la Croazia

Galles, James sviene in campo ma Giggs rivela: "Ha fatto solo scena"

Parlando dopo il fischio finale, il commissario tecnico del Galles ha infatti dichiarato che James non ha effettivamente perso i sensi dopo la botta subita dal difensore della Croazia, come confermato dallo staff medico.

James è caduto per terra ma non è svenuto, ha fatto solo un po' di scena. Quando i sanitari sono intervenuti era cosciente: nell'intervallo abbiamo fatto i controlli e non aveva nulla che non andava.

Una rivelazione un po' imbarazzante per James che col suo comportamento ha subito portato lo staff sanitario gallese ad accorrere in campo per paura che ci fossero danni seri. Il tutto per esagerare gli effetti di un normale contrasto di gioco.