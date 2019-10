Formula 1, Hamilton già campione in Messico? Tutte le combinazioni

Il pilota Mercedes può laurearsi campione del mondo per la quinta volta già in Messico. Ecco tutte le combinazioni che gli possono dare il titolo.

di Matteo Bellan - 14/10/2019 16:51 | aggiornato 14/10/2019 16:56

L'inizio di campionato di Valtteri Bottas aveva illuso in merito alla possibilità di vedere un bel duello per il titolo 2019 di Formula 1, ma ben presto si è capito che sarebbe stato nuovamente Lewis Hamilton il campione. L'inglese si è confermato il migliore pilota della griglia e il compagno di team non ha retto il suo passo.

Il cinque volte iridato ha finora vinto nove gare e si sta avvicinando al record di 91 GP detenuto da Michael Schumacher, gliene mancano nove. Quest'anno può portarsi anche a -1 per quanto riguarda il numero di titoli conquistati. Il tedesco è il primatista di sempre con sette trionfi, Hamilton è a cinque e presto conquisterà pure il sesto. Il fenomeno della Mercedes è già uno dei migliori driver della storia, ma vuole essere il n.1, una leggenda assoluta.

La marcia trionfale di Lewis in F1 sembra quasi inarrestabile. Nelle ultime stagioni ha perso il titolo solamente nel 2016 a favore dell'allora compagno Nico Rosberg. Né la Ferrari né la Red Bull sono state in grado di batterlo, se non in singole gare. E ormai la quinta corona mondiale è quasi una formalità.

Mercedes ha festeggiato il titolo costruttori a Suzuka e in Messico può prendersi anche quello piloti

Formula 1, Hamilton campione se... Tutte le combinazioni

Hamilton può laurearsi campione del mondo per la sesta volta già nel prossimo Gran Premio del Messico 2019, quartultimo appuntamento del campionato di Formula 1. Anche nella scorsa annata si aggiudicò matematicamente il titolo all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

In classifica il suo vantaggio attuale su Bottas, vincitore domenica a Suzuka, è di 64 punti e per prendersi il Mondiale con anticipo tra due settimane dovrà arrivare a quota 78. Pertanto nella gara del GP messicano dovrà cercare accumulare 14 punti in più del compagno. Vediamo di seguito le combinazioni che permetterebbero a Lewis di confermarsi campione.

Vittoria e giro veloce della gara, ma Bottas non va oltre il 4° posto.

Vince e Bottas non fa meglio del 5° posto.

Arriva 2° e Bottas al massimo fa 8° (senza giro veloce).

Arriva 3° e fa il giro veloce, ma Bottas non va oltre il 9° posto.

Arriva 3° e Bottas al massimo chiude 10° (senza giro veloce).

Hamilton ha già vinto all'Autodromo Hermanos Rodríguez nel 2016, mentre nell'anno precedente aveva concluso in seconda posizione e nelle ultime due edizioni (vinte da Verstappen entrambe) è giunto rispettivamente nono (a causa di un contatto con Vettel) e quarto. Probabile che provi a chiudere la pratica in Messico, ma eviterà inutili rischi dato l'enorme margine da amministrare. Può vincere il titolo anche nelle gare successive. Ecco altre combinazioni.