Gli Azzurri torneranno a giocare allo Stadio Olimpico durante il prossimo Europeo.

di Redazione Fox Sports - 14/10/2019 10:06 | aggiornato 14/10/2019 10:11

L'Italia di Roberto Mancini ha strappato il pass per Euro 2020 dopo la vittoria per 2-0 rifilata alla Grecia allo Stadio Olimpico. Gli Azzurri torneranno a giocare nell'impianto romano anche durante l'Europeo, il primo itinerante della storia per festeggiare il 60º anniversario dalla nascita del torneo. Il sorteggio avverrà il 30 novembre 2019. Il regolamento prevede che le nazioni ospitanti non siano qualificate d'ufficio, ma che in caso di qualificazione disputino almeno due partite del primo turno in casa.

I Mancini boys hanno la certezza di essere inseriti nel Gruppo A e di giocare tutte e tre le partite del girone all'Olimpico di Roma. Prima di avere la certezza di fare en plein nella Capitale, bisognava aspettare l'Azerbaijan visto che il Gruppo A ha come sedi di riferimento Roma e Baku.

Dal momento che la Nazionale azera è ultima nel Gruppo B e non ha più chance di qualificazione, gli Azzurri avranno la possibilità di scendere sempre in campo nella casa di Lazio e Roma. La gara inaugurale è in programma il 12 giugno 2020, poi si giocherà il 17 giugno e infine il 21 giugno. L'Italia potrebbe giocare anche i quarti di finale all'Olimpico, ma solo nel caso in cui si qualificasse come migliore terza.

