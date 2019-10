CR7 sfonda il muro delle 700 reti segnate grazie al rigore trasformato in Ucraina-Portogallo: prima di lui ci erano riusciti solo in cinque.

di Franco Borghese - 14/10/2019 22:12 | aggiornato 14/10/2019 22:21

Tetto sfondato, traguardo raggiunto. Ma era scontato che accadesse. La carriera di Cristiano Ronaldo è nata sotto il segno del sette. Era il 7 ottobre 2002 quando segnò la prima rete tra i professionisti contro la Moreirense. Proprio 17 anni dopo è arrivato a quota 700. Dribbling, slalom di sessanta metri, una bicicletta al limite dell’area prima di un tocco irriverente (vero marchio di fabbrica a inizio carriera) per superare il portiere: così l'attuale stella della Juventus diventò il più giovane marcatore nella storia dello Sporting Lisbona. Primo gol, primo record. Difficile sia un caso. Quella sera infatti iniziò la leggenda di uno dei calciatori più forti di sempre capace, 17 anni dopo la prima rete, di continuare a sbriciolare primati, sempre nel segno del 7. Anche se inizialmente giocava con il numero 28.

Prima di oggi Cristiano Ronaldo era a quota 699 gol fra club e nazionale. Gli mancava l'ultimo acuto per arrivare in cifra tonda. Fra i giocatori in attività il portoghese è il migliore di tutti: Lionel Messi, altro mostro sacro del pallone, è a quota 672; Ibrahimovic, attualmente il terzo al mondo, è fermo a 534. Già in quel 7 ottobre del 2002 CR (poi diventato CR7...) entrò in campo con l’intento di stupire a ogni tocco di palla e di dimostrare di essere il migliore. A 34 anni ha ancora la stessa fame. Questo lo ha reso eccezionale. Questo lo ha portato a vincere (per il momento...) 5 Champions League e 5 Palloni d’Oro.

Cristiano Ronaldo però non si accontenta ancora, non si accontenta mai. Ha sempre una sfida aperta con se stesso, sposta l’asticella più in alto, solo così si diverte, solo così si motiva. E ora è uno degli unici 6 ad aver mai sfondato il muro dei 700 gol. Il più prolifico di sempre è Josef Bican che fra il 1931 e il 1955 arrivò a quota 805 reti (la metà delle quali realizzate con lo Slavia Praga). Ci sono poi i brasiliani Romario (segnò in particolare con Psv, Vasco da Gama e Barcellona) e la leggenda del Santos Pelé (rispettivamente 772 e 767 gol). Gli ultimi due in questa speciale classifica sono l'ungherese Puskas, che rese grande l'Honved e trionfò anche con il Real Madrid (746 reti), e il tedesco Gerd Muller (735), diventato grande con il Bayern Monaco.

Cristiano Ronaldo ha raggiunto l'obiettivo dei 700 gol in carriera

Cristiano Ronaldo rompe il muro dei 700 gol: tutte le sue "prime volte"...

Con 700 reti non è facile scegliere quelle più significative. Oltre a quello già citato con lo Sporting contro la Moreirense, c'è anche il primo in Premier League: Ronaldo era alla nona presenza nel massimo campionato inglese e con il Manchester United segnò - 5 minuti dopo il suo ingresso in campo - (per Diego Forlan) il gol del 2-0 contro il Portsmouth. Era il 1° novembre 2003. Il 10 aprile 2007 è arrivato il primo gol in Champions League: con il Manchester riuscì a battere la Roma nel ritorno dei quarti con un clamoroso 7-1. Il portoghese segnò il 4-0 e il 5-0. Il 29 agosto del 2009 la prima rete col Real Madrid: un rigore segnato nel 3-2 contro il Deportivo La Coruna. Il 16 settembre 2018 ha invece segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus: un facile tocco nella porta rimasta vuota del Sassuolo. Più datata la sua prima volta con il Portogallo: all'ottava presenza segnò in Portogallo-Grecia, partita inaugurale (persa) degli Europei 2004. I lusitani, padroni di casa, arrivarono fino alla finale, persa anche quella sempre contro la Grecia. Di seguito tutte le prime volte di Ronaldo:

7/10/2002: Sporting Lisbona-Moreirense: 3-0. Campionato portoghese

1/11/2003: ManchesterUnited-Portsmouth 3-0. Premier League

12/6/2004: Portogallo-Grecia 1-2. Europei 2004

10/4/2007: ManchesterUnited-Roma 7-1. ChampionsLeague

29/8/2009: RealMadrid-Deportivo La Coruna 3-2. Liga

16/9/2018: Juventus-Sassuolo 2-1. Serie A.

Cristiano Ronaldo, i gol nelle finali europee

Molti però anche i gol importanti segnati da Cristiano Ronaldo in carriera. Il portoghese è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali diverse di Champions League. La prima nel 2008, quando il suo Manchester vinse (ai rigori) contro il Chelsea. Segnò il momentaneo 1-0, prima del pareggio di Lampard. Il portoghese sbagliò poi un rigore durante la lotteria, ma i Red Devils riuscirono comunque a trionfare. Altra finale, altro gol: è successo il 24 maggio 2014, nel derby fra Real Madrid e Atletico Madrid. Quel giorno, dopo i supplementari, finì 4-1 per Ronaldo e compagni. Il meglio di sé però Ronaldo lo ha dato nella finale del 3 giugno 2017: il Real vinse 4-1 contro la Juventus, CR7 segnò due gol. Significativa anche la doppietta segnata al Siviglia nella Supercoppa Europea del 2014: finì 2-0. Più decisivo di così... Di seguito i gol nelle finali europee.

21/5/2008: Manchester United-Chelsea 1-1 (6-5 dopo i rigori). Finale di Champions League.

24/5/2014: Real Madrid-Atletico Madrid 4-1. Finale di Champions League.

12/8/2014: Real Madrid-Siviglia 2-0. Supercoppa Europea (doppietta).

3/6/2017: Real Madrid-Juventus 4-1. Finale di Champions League (doppietta).

Ronaldo, i gol più belli

Gol pesanti tanti, gol belli forse anche di più. Per questo stilare una classifica in tal senso è davvero impossibile. La meraviglia delle meraviglie è sicuramente la rovesciata contro la Juventus. Erano i quarti di finale della Champions League 2018: anche grazie al suo gesto atletico ha permesso al Real di espugnare la casa dei bianconeri con un clamoroso 0-3.Tutto lo stadio si alzò in piedi per un tributo spontaneo. Fu la scintilla dell'amore fra CR7 e la Juventus. Lasciò a bocca aperta anche il gol segnato al Betis il 18 gennaio 2014: un siluro da lontanissimo che andò a sbattere sulla traversa prima di infilarsi alle spalle di Andersen. Simile, per quel che riguarda la potenza nel tiro, il gol segnato al Porto nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2008-09: il suo Manchester si impose 1-0 (dopo il 2-2 dell'andata all'Old Trafford) grazie a un suo bolide che si infilò sotto l'incrocio più lontano. Da applausi anche il colpo di tacco su angolo in Manchester United-Aston Villa del 2008: riuscì a far passare il pallone fra le gambe di un avversario e a sorprendere il portiere rivale.

29/3/2008: Manchester United-Aston Villa 4-0. Premier League

15/04/2009: Porto-Manchester United 0-1. Champions League

18/1/2014: Betis Siviglia-Real Madrid 0-5. Liga

3/4/2018: Juventus-Real Madrid 0-3. Champions League

Cristiano Ronaldo prima di una delle tante sfide con Leo Messi

Ronaldo, tutti i numeri dei suoi gol

I suoi primi 700 gol in carriera Ronaldo li ha divisi fra squadre di club (quattro) e nazionale. Inoltre però ha segnato anche con parti del corpo diverse. Con il Real Madrid ha segnato il maggior numero di reti (450), con lo Sporting il minore (5). Con il Manchester United si è fermato a quota 118, con il Portogallo è arrivato a 94, con la Juventus le restanti 32. La competizione nella quale ha segnato più gol è la Liga (311), seguita da Champions League (127, il migliore di sempre) e Premier League (84). Sono 442 i gol segnati di destro, 129 quelli di sinistro. Per ora 700 le reti totali. Ma di certo non si fermerà qui...