L’ex portiere di Chelsea e Arsenal è stato nominato man of the match. Dopo i 17 rigori parati “sull’erba”, ieri per il ceco 37enne è arrivato il primo miracolo sul ghiaccio.

di Alberto Casella - 14/10/2019 10:55 | aggiornato 14/10/2019 11:00

Si fa presto a dire che se uno è forte, è forte. Difendere i pali della porta di una squadra di calcio è una cosa, di una squadra di hockey su ghiaccio è tutt'altra. Poi, certo se uno ha classe, intuito, fisico e tutte le altre doti che servono a uno sportivo per eccellere, può essere più facile riuscire bene in entrambe le specialità, ma quello che ha fatto Petr Cech è davvero qualcosa di straordinario.

Ritiratosi la scorsa estate dal calcio giocato, dopo una carriera ventennale - con 15 anni in Premier League fra Chelsea, soprattutto, e Arsenal - il portiere ceco, famoso per il caschetto da rugbista che indossava sempre fra i pali dopo un incidente di gioco, era tornato ai Blues con un incarico dietro alla scrivania: consulente tecnico.

Ma l'adrenalina della competizione non è cosa cui si possa rinunciare a cuor leggero e poi, se sei nato in Repubblica Ceca, la mazza da hockey su ghiaccio ti finisce nelle mani quando sei ancora lì che zampetti col girello. Così Petr ha deciso di tornare al suo primo amore: un provino fra i pali dei Guildford Phoenix, seconda squadra dei Guildford Flames, club della British National League, e ieri il primo match: avversari gli Swindon Wildcats.

Cech all'esordio con la maglia dei Guildford Phoenix

Cech para i rigori anche nell’hockey su ghiaccio

Certo se sei il primatista di clean sheets nella storia del Chelsea parti avvantaggiato, se fra Blues e Gunners hai vinto una ventina di trofei qualcosa vorrà dire e anche quel titolo europeo vinto con l'Under 21 non sarà giunto a caso, così come le 124 presenze con la Nazionale maggiore, però è chiaro che sul ghiaccio e con un paio di pattini ai piedi è tutta un'altra cosa. Ma Cech non si è fatto prendere dall'emozione ed è partito subito bene, salvando la sua porta in un paio di azioni, mentre i Phoenix si portavano in vantaggio 2-0. Nel secondo tempo, però, è stato trafitto da due conclusioni imparabili e il 2-2 finale ha portato ai calci di rigore.

Cech para il rigore di Robben al 94' e salva il Chelsea che poi vincerà la Champions League

Qui il vecchio mago dei salvataggi dagli 11 metri si è ricordato di quei 20 anni di allenamenti sull'erba, nella nebbia e sotto la pioggia, di quei 17 rigori parati in carriera - il 21,5% di quelli che gli hanno tirato - e con la mente è andato in un flash al 19 maggio 2012: finale di Champions League a Monaco di Baviera contro, guarda un po', il Bayern Monaco. Il match, riacciuffato da Drogba all'88', sembra trascinarsi ai supplementari, ma al quarto minuto di recupero l'arbitro indica il dischetto a favore della squadra di casa. Sembra finita, ma ci pensa Petr che ipnotizza Robben e manda avanti i suoi fino ai rigori: ne para altri due e il Chelsea sale sul tetto d'Europa.

A 37 anni, Cech non ha perso il vizio e sa essere decisivo anche nell'hockey su ghiaccio: para due rigori ai Wildcats e regala la vittoria ai suoi Phoenix. L'abbraccio selvaggio dei suoi compagni alla fine e il titolo di Man of the Match sono le ovvie conseguenze di una grande prestazione. Ma Cech non si monta la testa:

Spero di poter aiutare questa giovane squadra a raggiungere i propri obiettivi per la stagione e provare a vincere quante più partite possibile quando ho la possibilità di giocare.