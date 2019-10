A gennaio Florentino Perez andrà a caccia di centrocampisti per rinforzare la rosa: sulla lista della spesa ci sono il giocatore del Napoli, Eriksen, Pogba e van de Beek.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 14/10/2019 11:37 | aggiornato 14/10/2019 18:42

La lista di calciomercato del Real Madrid? A quanto pare lunga. E in prima posizione c’è Fabian Ruiz, talento del Napoli finito nel mirino anche del Barcellona. E se fino a qualche giorno fa erano i blaugrana davanti a tutti, ora secondo il quotidiano Marca c’è la squadra di Zidane. Fabian continua a stupire: quest’anno deve essere quello della consacrazione, in cui prendere per mano la squadra e diventare imprescindibile.

I blancos vogliono sopperire ad un vero buco che c’è in mezzo al campo, ecco perché si studia un grande colpo in mediana. Ad oggi in quel ruolo ci sono solo 4 potenziali titolari: Casemiro, Kroos, Modric e Valverde. E il casting è aperto.

Fabian Ruiz, Eriksen, van de Beek e Pogba. Questa la lista della spesa, con almeno uno di loro pronto a sbarcare a Madrid già nella prossima sessione di calciomercato. Il Napoli deve stare attento: De Laurentiis spesso fa muro con i suoi gioielli, ma il collega Florentino Perez ha sempre il portafogli bello pieno.

Calciomercato, il Real Madrid su Fabian Ruiz: il Napoli farà muro

Calciomercato, il Real Madrid a caccia di centrocampisti

Il Real Madrid sulle tracce di Fabian Ruiz, il tuttocampista del Napoli. Lo spagnolo è cresciuto tantissimo e può ricoprire più ruoli: regista, mezz’ala, trequartista. L’identikit perfetto per la squadra di Zinedine Zidane. Ruoli che sa fare benissimo grazie ad ottime dosi di personalità, qualità e tecnica. Il Real ora balza in pole mentre il Barcellona, già da qualche mese, ha segnato il suo nome sulla lista degli acquisti. Un Clasico di calciomercato. L’operazione appare comunque complicata, il Napoli è bottega cara. Senza dimenticare che i rapporti tra club si sono un po’ deteriorati dopo che Florentino ha detto più volte "no" a De Laurentiis in estate per l’affare James Rodriguez. Tra l’altro gli azzurri stanno iniziando i discorsi per il rinnovo con super clausola da 100 milioni. Cifra enorme considerando i 30 milioni pagati per prelevarlo dal Betis.

Calciomercato Fabian Ruiz ai tempi del Betis: ora lo vuole il Real

E dopo Fabian Ruiz? I nomi sono tutti eccellenti. Christian Eriksen ad oggi sembra quello più vicino al Real Madrid. Il centrocampista del Tottenham è in scadenza di contratto a giugno 2020 e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Possibile anche che l’affare si possa chiudere già gennaio in cambio di circa 20-25 milioni di euro a favore dei londinesi.

Torna in orbita blancos anche Paul Pogba, il gioiello mai dimenticato che Zidane vorrebbe in rosa. L’anno prossimo sarà quello buono? I rapporti tra il francese e il Manchester United non sono idilliaci. Contratto in scadenza nel 2021, a fine stagione il possibile assalto. Per quanto riguarda van de Beek, invece, l'Ajax chiede tanto. I Lancieri non fanno sconti. E c'è anche l'Inter in fila.

Chi si rivede

In lista rispunta pure Martin Odegaard. Sì, il talento preso a 16 anni dal Real Madrid che sembrava destinato ad essere una meteora. E invece no: oggi ha 20 anni ed è il giocatore più importante della Real Sociedad. È in prestito, potrebbe rientrare alla base prima del previsto. Quest’anno 8 presenze, 2 reti e 2 assist. A settembre è stato eletto miglior calciatore del mese in Liga. Forse è arrivato davvero il suo momento.