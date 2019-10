Le parole del direttore sportivo bianconero rilasciate a margine del Premio Manlio Scopigno.

14/10/2019 20:23

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a margine del Premio Manlio Scopigno commentando la voce di un possibile addio di Cristiano Ronaldo tra un anno:

Cristiano Ronaldo non lascerà assolutamente la Juventus tra un anno, ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, quindi non credo proprio che possa andare via né alla fine della stagione né in seguito. Noi siamo molto felici di lui e lui è molto felice alla Juventus

Su Rabiot e Mandzukic:

Diamo un po' di tempo a Rabiot, viene da un lungo periodo di inattività. Per quanto riguarda Mario, abbiamo scelto di farlo stare tranquillo un periodo perché c'era la possibilità di un trasferimento in Qatar. Ora decideremo insieme la situazione migliore

Paratici ha poi parlato di Rakitic:

La rosa è completa ed è una delle migliori d’Europa, siamo contenti dei nostri calciatori

Su De Ligt:

Problemi di inserimento? Quando parlo con Pavel (Nedved, ndr) mi ricorda che passando dalla Lazio alla Juve nei primi mesi non si sentiva lui, ma Matthijs ci darà grandi soddisfazioni

Sulla lotta Scudetto:

Il campionato è ancora lungo, l'Inter è la rivale più accreditata e contro di loro è stata sicuramente una partita importante per dimostrare a noi stessi che ci siamo, che siamo protagonisti. Anche il Napoli è una squadra molto forte, e penso che anche l'Atalanta sia al livello di quelle che ho appena citato. Può essere il Leicester italiano. Per quanto riguarda la Juve, non è facile avere questo tipo di continuità, e per questo devo ringraziare la mia società e i calciatori che abbiamo avuto

Alcune considerazioni sul mercato: